植保無人機省時、省力 宜蘭青農今起加入代噴

宜蘭縣政府輔導的「保證責任宜蘭縣青出宜蘭農業運銷合作社」，是由縣內20位青農所組成。有鑒於宜蘭農作物栽種分散、繁雜，該合作社在農委會支持下，成立農機代耕服務隊，以植保無人機代噴為主。縣府農業處表示，先前就有農友提供代噴，青農今天起加入服務行列，以達到節省人力，且宜蘭為一期稻作，其他時間希望能擴大服務到花東農友。

青出宜蘭農業運銷合作社的青農平均35歲，來自蔬菜、果樹、水稻等不同領域，主要服務為共同運銷、行銷，另曾舉辦食農教育。該合作社理事主席林意評表示，農業過往都是人力化，現在採機械化與自動設備，更加省工、省力，近年投入的年輕人也日益增多。

智慧農業、科技農業為當今趨勢，青農在此方面較為在行，該合作社在農委會的計畫之下，成立農機代耕服務隊，首次提供植保無人機代噴服務。林意評說，過去一甲地以人力方式噴藥，需要1小時，隨著設備的改變，現今透過植保無人機僅需10分鐘就能搞定。

青農們與宜蘭大學進行培訓課程，迄今已有8人取得代噴雙證照（民航局專業操作證照、藥毒所代噴人員證照），且添購每套約50萬的專業設備共4套。青出宜蘭農業運銷合作社即日起，提供縣內農民噴藥服務，水稻每分地200元、果樹作物則是500元，藥劑另計價。

縣政府農業處指出，植保無人機採遠距離智能操控，可減少農民長時間暴露在農藥環境，並透過搭載影像、大數據輔助分析，監控病蟲害、判讀農作物生長趨勢，甚至能提供農藥或生物防治資材劑量使用的有效資訊，對於農友從事農耕有相當助益。