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東部體操人才培育聯盟成立 要為台東培育體操人才

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導
「東部體操人才培育聯盟」今天在台東大學成立，要為台東培育體操新秀。記者卜敏正／攝影
「東部體操人才培育聯盟」今天在台東大學成立，要為台東培育體操新秀。記者卜敏正／攝影

台東大學體育系與台東大學附屬體中、台東高中、賓茂國中、台坂國小4校，今天下午在東大師範學院簽署「東部體操人才培育聯盟合作協議」，建構國小、國中、高中至大學的四級培訓制度，將致力台東體操發展，同時也爭取奧運體操國手游朝偉留台東發展。

「縣府有責任促成這樁美事！」台東縣政府教育處長林政宏表示，之前就希望游朝偉留在台東服務，但當時他剛好入選左訓，才由他介紹改聘他人，縣府目前已向教育部爭取，在高中部有1個約聘專任教練缺，我們有責任讓好人才留在台東。

台東大學體育學系退休教授陳漢棟表示，國中小高中資源有限，結合東大一流體操場館、專業教授、科研、體操技術、防護員等資源，各校進步指日可待，不僅技術提升，也可避免出現游朝偉參加東奧前受傷憾事。

奧運體操選手游朝偉出身台坂國小，今年入選東奧比賽前受傷、無法參賽，今天也出席人才培育聯盟簽約儀式，並表示明年初結束國訓中心工作，有意回到台坂國小或台東任教，但目前無職缺，期許聯盟協助讓他留台東培育體操新秀。

台東高中體育組長陳司衛表示，體操人才難選、優秀教練必須把握，聯盟不僅要交流，也讓台東體操四級發展都健全，希望縣府一起想辦法讓好人才留在台東。

「東部體操人才培育聯盟」今天在台東大學成立，要為台東培育體操新秀。記者卜敏正／攝影
「東部體操人才培育聯盟」今天在台東大學成立，要為台東培育體操新秀。記者卜敏正／攝影

台東 體育

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