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「阿信豆漿」冬至起 連3天供應警、消200分愛心早餐

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市孝三路「阿信豆漿」今天起連續3天，免費供應愛心早餐給有需要的人，總數200份。記者邱瑞杰／攝影
基隆市孝三路「阿信豆漿」今天起連續3天，免費供應愛心早餐給有需要的人，總數200份。記者邱瑞杰／攝影

基隆市仁愛區孝三路「阿信豆漿」接獲小額捐款，業者印信銓加碼提供愛心早餐，今天起連續3天免費供應早餐給有需要的人，總數200份。為感謝警察及消防人員辛勞，這3天警、消憑證件也可免費換取早餐，每天限量50份。

今年6月疫情升溫，防疫措施提升到3級警戒。印信銓感念警察、衛政人員守護市民健康，當時與基隆市議員童子瑋合作，致贈近百份早餐到在地警察及衛生單位，肯定同仁們對防疫的貢獻。

印信銓說，許多弱勢家庭受疫情衝擊，生活更形艱困，溫飽可能都成問題。有善心人士知道他在6月間曾送出愛心早餐，表示想要捐款，透過他來幫助需要幫助的人。

印信銓自掏腰包增添份數，從今天冬至開始，連續3天的上午10點半開始送出愛心早餐。有需要的人都可以領取，每人限拿1份，並計畫未來每年都舉辦愛心早餐活動，讓愛延續，擴大善舉。

童子瑋說，社會的愛心與關懷需要連動與傳遞，非常感謝「阿信豆漿」老闆愛心不落人後，也非常高興自己當初想要慰勞防疫英雄的一個小小提議，可以帶動一連串的愛心行動，期待未來越來越多人響應，一起來幫助真正需要幫助的人。

基隆市孝三路「阿信豆漿」今天捐贈愛心早餐給仁愛消防隊員。記者邱瑞杰／攝影
基隆市孝三路「阿信豆漿」今天捐贈愛心早餐給仁愛消防隊員。記者邱瑞杰／攝影

早餐 愛心 警察

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