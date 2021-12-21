宜縣消防局搶救瀕死患者成功率 11月32.43%創歷年新高

宜蘭縣政府消防局搶救瀕死患者成功率創新高，11月高達32.43%，相較非六都縣市去年度平均急救成功率最高29.6%、宜蘭縣18.5%更佳，而且今年迄今到院前無呼吸、心跳的患者，經急救康復出院共有19位，代表19個家庭得以完整。緊急救護科長吳文禎表示，如此佳績歸功於救護器材與技術提升等方面的助力，包含教導民眾CPR、開放高級救護技術員給藥等救護技術等。

縣府消防局急救到院前心肺功能停止患者（OHCA）且康復出院，今年1月至11月為19人，其中8月到10月就有9位，人數比起往年要來得多。宜蘭縣長林姿妙今天在縣務會議中，親自頒獎予8到10月共9件與死神拔河搶救人命成功的消防人員。

「救人一命勝造七級浮屠。」林姿妙說，人口高齡化影響 ，需要緊急送醫的事件不斷增加，消防、義消不分日夜救助的精神令人感動，對於其犧牲奉獻相當感佩。

民間善心人士、團體，以及宮廟大力相挺，縣府消防局的救護車全是善心人士捐贈。歷年受贈14組自動心肺復甦機，目前配置到偏遠地區分隊，該器材能持續提供OHCA患者高品質CPR，也能在救護人員搬運、送醫期間不間斷的施予CPR、降低中斷風險，以提升到院前緊急救護的成功率。