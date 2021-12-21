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農田裡有恐龍 花蓮富里稻草藝術季24日登場
花蓮富里鄉農會每年年底召集農友、居民與藝術家，利用廢棄的稻稈、竹子及漂流木等，創作一件件裝置藝術，在展售中心旁的空地展出。農會總幹事張素華表示，今年主題是「開猩遊樂園—來稻侏羅紀」，大家挑戰製作各式的恐龍，預估12月24日登場，展出到明年暑假，為當地帶來觀光人潮。
今年稻草藝術季邁入第3屆，有富里國小、永豐國小、富里國中、羅山村、富里村、石牌村及富南村等農友、居民、師生及藝術家創作，大家發揮想像力，將心目中的恐龍樣貌化成有形的稻草藝術。
「富里的素人藝術家真的被種田耽誤」張素華大讚，農民真的很有創意，創造出三角龍、劍龍、翼龍、雷龍、蝶龍等，還有高約1層樓半的破蛋恐龍，約有20件作品。有的作品甚至太高，一般的小吊車已無法運送，趕緊請來大吊車，才能把作品移動到展出地點。
至於之前的2隻大猩猩作品，因風吹日曬雨淋稍有破損，張素華說，會請人修補，先補完稻草製的大猩猩，再維護竹製大猩猩，讓遊客親近互動，分為2階段完工開鑼，製造2波炒熱熱度，吸引大家拍照打卡。
張素華表示，今年第九河川局協助，特別提供永安溪河堤空地，歡迎農友的作品移動到此地展出，若展售中心旁的空地放不下，就有可能在河堤展覽。同時提醒遊客，這些作品都是農民、藝術家辛苦的創作，很歡迎遊客欣賞，品嘗在地富里米和農特產品，並好好愛護獨樹一格的恐龍稻草作品。
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