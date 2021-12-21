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影／東大推友善農法種釋迦蔬果 業者：客人瘋狂愛吃
台東大學推動友善環境耕作，鼓勵農民種植鳳梨釋迦、小米、紅藜等友善環境農產品，並媒合10家觀光飯店行銷，飯店業者稱「客人瘋狂喜愛亅，釋迦農民也稱讚友善農法能區隔市場，但亦憂心國內市場有限，若沒有拓展外銷恐影響市場價格。
台東大學生命科學系教授劉炯錫表示，台東鳳梨釋迦有機耕作技術已可以量產，比起慣行農法雖然費工、需要更細心照料，但產量不錯、甚至更多，市場價格也更高，現在許多消費者都接受，用較高價格享受更健康農產品，希望釋迦能成為台東健康食品代表。
「遊客非常喜歡友善農產品！亅鹿鳴溫泉酒店董事長潘貴蘭表示，透過綠色餐飲認證，可讓消費者認同飯店對於農產品健康取向， 許多遊客用餐時，知道所吃的水果、釋迦是友善農法認證或有機種植，都會瘋狂的吃，這也可看出這是客人最喜歡的食材。
農民鍾傑丞表示，在都蘭種植7公頃釋迦，採友善農法種植已4年，他和輔導農民發現，透過生物製劑和有機肥，產量約成長35%，種植成本比慣行農法高，但透過網路、科技業目標行銷，價格較不受影響。
農民賴正芳說，他的有機釋迦已通過產銷履歷認證，市場價格的確比傳統慣行農法好，看國內地市場畢竟有限，如果不拓展外銷市場，仍然擔心影響市場價格。
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