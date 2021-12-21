宜蘭選情震撼彈 前副縣長黃適超將投入羅東鎮長選戰

明年宜蘭五合一選舉，民進黨在五結鄉的縣議員參選人爆炸，經協調後，縣黨部今天召開記者會，前副縣長黃適超宣布退出選戰，抬面上有意參選者是評召張明華及縣議員簡松樹；但更勁爆的是，黃適超退選五結鄉縣議員後，極有可能轉戰參選羅東鎮長。

羅東鎮是宜蘭縣商業重鎮，更是全縣僅次於宜蘭市的第二大票倉，兵家必爭之地。民進黨中央黨部前發言人薛呈懿上次參選羅東鎮長落敗，這次有意捲土重來，她勤跑基層，但因有孕在身，預產期在下個月，為了健康安全，時間比較長的造勢場合，她很難全程參與，一旦生產做月子期間，停跑行程會影響2個月。

據了解，地方傳出日前有人拿薛呈懿與黃適超做民調比較，發現兩人在羅東鎮的選民支持度相差不大，黨內人士開始醞釀由黃適超出馬參選，而黃適超在兩天前參加一場廟會活動，也公開表態要投入羅東鎮長選舉。

黃適超曾任縣議員、民進黨縣黨部主委及縣政府副縣長等職務，在擔任縣黨部主委期間，布局的幾場選戰都大獲全勝，戰力及爆發力十足，一旦投入羅東鎮長選舉，將對藍營的選情造成衝擊。

對此，黃適超今天受訪表示，的確有人勸進他參選羅東鎮長，目前徵詢中，尚未做出最後決定；記者試著連絡薛呈懿，昨晚至今她都未接電話。