宜蘭選情震撼彈 前副縣長黃適超將投入羅東鎮長選戰
明年宜蘭五合一選舉，民進黨在五結鄉的縣議員參選人爆炸，經協調後，縣黨部今天召開記者會，前副縣長黃適超宣布退出選戰，抬面上有意參選者是評召張明華及縣議員簡松樹；但更勁爆的是，黃適超退選五結鄉縣議員後，極有可能轉戰參選羅東鎮長。
羅東鎮是宜蘭縣商業重鎮，更是全縣僅次於宜蘭市的第二大票倉，兵家必爭之地。民進黨中央黨部前發言人薛呈懿上次參選羅東鎮長落敗，這次有意捲土重來，她勤跑基層，但因有孕在身，預產期在下個月，為了健康安全，時間比較長的造勢場合，她很難全程參與，一旦生產做月子期間，停跑行程會影響2個月。
據了解，地方傳出日前有人拿薛呈懿與黃適超做民調比較，發現兩人在羅東鎮的選民支持度相差不大，黨內人士開始醞釀由黃適超出馬參選，而黃適超在兩天前參加一場廟會活動，也公開表態要投入羅東鎮長選舉。
黃適超曾任縣議員、民進黨縣黨部主委及縣政府副縣長等職務，在擔任縣黨部主委期間，布局的幾場選戰都大獲全勝，戰力及爆發力十足，一旦投入羅東鎮長選舉，將對藍營的選情造成衝擊。
對此，黃適超今天受訪表示，的確有人勸進他參選羅東鎮長，目前徵詢中，尚未做出最後決定；記者試著連絡薛呈懿，昨晚至今她都未接電話。
五結鄉應選3席縣議員，民進黨預計提名兩席，黃適超的妻子蔡金惠是現任縣議員，不再參選，原本要由黃適超選議員，以致抬面上有意參選者包括黃適超在內至少就有3人，經協調後，黃適超今宣布退出，可望由評議委員召集人張明華及現任縣議員簡松樹參選五結鄉縣議員。
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