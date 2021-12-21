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22歲酒後試車從此坐輪椅 白頭的他用親身經歷勸誡

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導
台東地檢署日前邀請脊椎殘障協會成員，在法治生命教育活動中，以親身經歷勸戒勿酒駕。記者卜敏正／翻攝
台東地檢署日前邀請脊椎殘障協會成員，在法治生命教育活動中，以親身經歷勸戒勿酒駕。記者卜敏正／翻攝

「22歲和朋友酒後試新車發生車禍，從此坐上輪椅，現在頭髮都白了！」脊髓協會前理事長王建和、理事長邱凱倫等人，日前出席台東地檢署法治暨生命教育活動，分享當年酒駕造成脊髓受傷的痛苦經驗，呼籲眾人切勿酒駕、珍惜生命及健康體魄。

40歲的邱凱倫面對現場學員，娓娓道出20多年前不堪往事，19歲時因為年輕愛玩、一晚宿醉，隔天一早騎機車外出，遭車撞擊、摔傷脊隨，從此與輪椅為伴。

他語重心長表示，受傷後失去走路能力，只能依靠輪椅代步，有很多年非常不開心、足不出戶，透過家人朋友不斷鼓勵，很慶幸自己能走出內心陰影，但其中的煎熬，真的不是三言兩語能夠說清楚的，也期許大家不要有這種經驗。

脊椎損傷照顧者蘇千惠表示，台灣每年新增約1200名脊髓損傷病例，身體的控制中心是腦，脊髓就像電線，連接腦和身體其他部份，傳送訊息進出腦部。而脊髓損傷外傷性成因55%是車禍造成，成年人以酒駕居多，青少年則以飆車為主。

她說，近95%患者終身以輪椅代步，除了半身或全身癱瘓、大小便失禁、自主神經反射異常、疼痛、心肺功能變化等生理問題，也會發生心理障礙、社會適應不良及經濟困頓等後遺症，酒駕者應引以為鑑。

台東地方檢察署主任觀護人許玄宗指出，歲末寒冬是酒駕事故好發時節，希望每個人均能夠遵守酒駕零容忍政策，學員、所有民眾都能謹記酒後絕不開車，「尊重生命、平安不酒駕」。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

台東地檢署日前邀請脊椎殘障協會成員，在法治生命教育活動中，以親身經歷勸戒勿酒駕。記者卜敏正／翻攝
台東地檢署日前邀請脊椎殘障協會成員，在法治生命教育活動中，以親身經歷勸戒勿酒駕。記者卜敏正／翻攝

酒駕 車禍

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