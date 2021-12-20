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宜蘭冬山鄉自強路完工通車 龍德工業區上國道更便捷
宜蘭縣龍德工業區廠商及附近住家開車要上國5，必須繞遠路，經過縣政府爭取自強路拓寬及新建工程完工，今天通車典禮，自強路將成為龍德工業區進出國5的主要道路。
龍德工業區進出高速公路東繞西繞數公里，廠區的車輛還會駛經社區道路，為了可以快速直通國5側車道，地方希望改善。
「宜30之3線延伸段自強路道路新闢拓寬工程」在行政院政務委員吳澤成擔任代理縣長期間就一直向中央爭取，問題卡在道路拓寬必須拆掉部分廠房，需由工業局相關單位出面協調解決。
縣政府爭取交通部「生活圈道路交通系統建設計畫（公路系統）8年計畫」共5案工程，自強路工程為其中一案，興建道路全長579公尺，寬度15公尺（工業區內90公尺路段，路寬9公尺），總經費9638萬元，中央爭取補助7468萬元、縣府負擔2170萬元。
縣政府表示，雖然路長僅579公尺，但有效改善道路瓶頸，縮短行車時間及距離，帶來的交通效益很高，今天辦理冬山鄉自強路辦理通車典禮，縣長林姿妙特別邀請促成此路段闢建的行政院政務委員吳澤成、公路總局、地方民意代表、冬山鄉地方士紳共同見證這歷史性的一刻。
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