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花蓮林田山機關車換新裝 「加藤君」今回到園區

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
林田山機關車修復完畢，花蓮林管處長黃群策（左）等人推動車頭象徵回歸園區。圖／花蓮林管處提供
林田山機關車修復完畢，花蓮林管處長黃群策（左）等人推動車頭象徵回歸園區。圖／花蓮林管處提供

林田山林業文化園區的鎮園之寶「機關車」，黃色L型車頭加上綠色的車身，深受鐵道迷喜愛，暱稱這款日本加藤製作生產的機關車為「加藤君」。由於長年停放在林場年久失修，林務局花蓮林區管理處特別啟動機關車的修復計畫，今天換新裝回到園區，讓遊客了解往年的歷史風光。

花蓮林管處表示，機關車自1969年林場時期，開始在林田山服務，提供員工和眷屬往來萬榮火車站和林田山林場之間，現在雖然不再行駛搭載旅客，停放在園區裡供遊客參觀和拍照打卡，依舊深受遊客喜愛。

因長年停放在戶外，風吹雨淋日曬，機車頭逐漸鏽蝕，客車廂木板嚴重腐朽且有白蟻危害，為搶救珍貴的林業文化資產，今年啟動林田山機關車的修復計畫，修復作業歷時約2個月，今天終於返回園區。

林管處進一步指出，機關車有別於一般汽油動力車，以木炭製造瓦斯做為動力來源，駕駛得半夜起床燒炭生火，非常特別，現雖已退役，依舊是園區最吸睛的歷史資產，見證林田山從林場轉型到林業文化的重要縮影。

林田山林業文化園區導覽員莊明儀表示，機關車於1984年左右退役，對當時的居民來說，它是小山城中奢侈的交通車，如今修復完畢，讓遊客了解林場的昔日風貌。

在林田山長大的羅陽政說，以前機關車1天約有4、5班次，自己都是搭車到市區求學，許多居民也會搭乘前往萬榮車站周邊採買物資，看到機關車重新上漆，十分懷念當時的青春時光。

林管處慶祝機關車回家，園區內的林業生活館、咖啡館和森樂館推好康活動，遊客在12月21至26日期間內和機關車合影，上傳至林田山林業文化園區臉書並打卡成功者，出示手機畫面消費即可享9折優惠。

林田山機關車換新裝回到園區，花蓮林管處邀在地居民合影慶祝。圖／花蓮林管處提供
林田山機關車換新裝回到園區，花蓮林管處邀在地居民合影慶祝。圖／花蓮林管處提供
林田山林業文化園區的鎮園之寶「機關車」，今天換新裝回到園區，讓遊客了解往年的歷史風光。圖／民眾提供
林田山林業文化園區的鎮園之寶「機關車」，今天換新裝回到園區，讓遊客了解往年的歷史風光。圖／民眾提供

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