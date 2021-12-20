門諾醫院家庭托顧計畫照顧長者 縣府盼更多家庭加入

門諾醫院承辦「家庭托顧服務輔導團計畫」，昨天邀請投入家托負責人詹淨依分享，她說，照顧的長輩不再只是受顧者，反而像是家人般的互相依賴，看見長輩們的笑容與進步，這份精神上的滿足就是向前的動力。花蓮縣府盼更多人加入家托計畫，幫助更多受照顧者。

門諾醫院昨天舉行家托年度成果發表，花蓮縣政府社會處長陳加富、門諾會醫療財團法人副總執行長莊永鑣、門諾醫院長照部團隊，以及縣內18家托顧站負責人等相關單位共襄盛舉，場面溫馨。

社會處長陳加富表示，家托服務是以「家」為概念出發的社區服務模式，白天家屬將長者送至家托站接受專業照顧，下班後將長輩接回家，落實在地安老。這一年在門諾醫院輔導團協助下，不僅讓各托顧站獲得多元、專業的訓練，也讓受照顧者獲得更穩定的照顧。

「家庭托顧不單是服務的關係，獲得的回饋不只是收入而已」時光洄瀾家托負責人詹淨依說，投入家托服務已6年，感謝門諾醫院規畫與課程的安排，不僅提升照顧者的專業，也透過各項的宣傳行銷，讓大眾更了解家庭托顧，也讓需要的民眾有更多的選擇。

門諾醫院長照部主任戴玉琴表示，家庭托顧是長照2.0的最小單位，也是最容易落實在地化、實現鄰里照顧接地氣的服務方式。今年在大家的努力下，從原本的18家托顧站至年底將邁入20家，如何結合在地文化讓托顧站發揮特色，並將長輩的文化背景轉為照顧的重要利器，都是努力的方向與目標。