歡樂宜蘭年「福虎生豐」紀念紅包亮相 生肖屬虎免費拿

歷史最悠久且是唯一慶祝農曆新年的「歡樂宜蘭年」，延續往年喜氣氛圍，縣政府今天公布春聯設計及虎年紀念紅包，除夕守歲晚會的主場地選在中興文化創意園區，歡迎大家吃完年夜飯，一起到園區倒數跨年，感受農曆年節的氣氛。

宜蘭是唯一在農曆年舉辦跨年大型活動的縣市，至今已經29年，縣長林姿妙今天說明2022歡樂宜蘭年的春聯及紀念紅包主視覺設計，名為「福虎生豐」引用虎虎生風之意，畫面構圖是老虎一手拿金元寶、一手舉著金幣串、身上掛著平安符，象徵財源廣進、平安健康、活力滿滿，希望在疫情時期為民眾帶來福氣與豐穫。

紀念紅包是天燈造型的存錢筒，民眾拿到紅包後，可以動手摺出象徵財源滾滾來的存錢筒。虎年紀念紅包即日起至明年1月25日開放購買，每份40元，購買100份以上每份特惠價35元，歡迎民眾到文化中心、縣史館、蘭博、羅東文化工場及中興文創園區服務台購買。生肖屬虎的民眾可免費索取一份，詳細辦法參考宜蘭縣政府文化局官網。

為了把中興文創園區布置充滿年味，縣府邀請宜蘭縣藝術協會與在地10個社區共同創作裝置藝術，此外還有1月15日舉辦米食共享、手做DIY除舊佈新期前活動、1月25日的送神筅黗儀式、1月31日除夕守歲之夜，邀請民眾到中興文創欣賞演出、玩遊戲、趕年獸、拿紅包，共度熱鬧溫馨的農曆跨年。