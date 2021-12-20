快訊

愛孩子卻看不到細節？ 作家分析王力宏文章「最嚴重問題」

北市女採檢陽性疑本土個案 羅一鈞：懷疑檢體出問題將等三採

聽新聞
test
0:00 / 0:00

歡樂宜蘭年「福虎生豐」紀念紅包亮相 生肖屬虎免費拿

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
虎年紀念紅包是天燈造型的存錢筒，民眾拿到紅包後，可以動手摺出象徵財源滾滾來的存錢筒。圖／文化局提供
虎年紀念紅包是天燈造型的存錢筒，民眾拿到紅包後，可以動手摺出象徵財源滾滾來的存錢筒。圖／文化局提供

歷史最悠久且是唯一慶祝農曆新年的「歡樂宜蘭年」，延續往年喜氣氛圍，縣政府今天公布春聯設計及虎年紀念紅包，除夕守歲晚會的主場地選在中興文化創意園區，歡迎大家吃完年夜飯，一起到園區倒數跨年，感受農曆年節的氣氛。

宜蘭是唯一在農曆年舉辦跨年大型活動的縣市，至今已經29年，縣長林姿妙今天說明2022歡樂宜蘭年的春聯及紀念紅包主視覺設計，名為「福虎生豐」引用虎虎生風之意，畫面構圖是老虎一手拿金元寶、一手舉著金幣串、身上掛著平安符，象徵財源廣進、平安健康、活力滿滿，希望在疫情時期為民眾帶來福氣與豐穫。

紀念紅包是天燈造型的存錢筒，民眾拿到紅包後，可以動手摺出象徵財源滾滾來的存錢筒。虎年紀念紅包即日起至明年1月25日開放購買，每份40元，購買100份以上每份特惠價35元，歡迎民眾到文化中心、縣史館、蘭博、羅東文化工場及中興文創園區服務台購買。生肖屬虎的民眾可免費索取一份，詳細辦法參考宜蘭縣政府文化局官網。

為了把中興文創園區布置充滿年味，縣府邀請宜蘭縣藝術協會與在地10個社區共同創作裝置藝術，此外還有1月15日舉辦米食共享、手做DIY除舊佈新期前活動、1月25日的送神筅黗儀式、1月31日除夕守歲之夜，邀請民眾到中興文創欣賞演出、玩遊戲、趕年獸、拿紅包，共度熱鬧溫馨的農曆跨年。

此外，2月12日規劃「結虎緣‧給你幸福紀念影像」活動，邀請虎年結婚及金婚（滿50年）、銀婚（滿25年）民眾一起重溫美好時刻；當天也有「抓周度晬過好年」，歡迎出生滿11個月至13個月的寶寶一起來宜蘭年，留下珍貴回憶。

生肖屬虎的民眾可以免費索取虎年紀念紅包。圖／文化局提供
生肖屬虎的民眾可以免費索取虎年紀念紅包。圖／文化局提供
「福虎生豐」的春聯主視覺是可愛老虎，一手拿金元寶、一手舉著金幣串、身上掛平安符，象徵財源廣進、平安健康、活力滿滿。圖／文化局提供
「福虎生豐」的春聯主視覺是可愛老虎，一手拿金元寶、一手舉著金幣串、身上掛平安符，象徵財源廣進、平安健康、活力滿滿。圖／文化局提供
「福虎生豐」的春聯主視覺是可愛老虎，一手拿金元寶、一手舉著金幣串、身上掛平安符，象徵財源廣進、平安健康、活力滿滿。圖／文化局提供
「福虎生豐」的春聯主視覺是可愛老虎，一手拿金元寶、一手舉著金幣串、身上掛平安符，象徵財源廣進、平安健康、活力滿滿。圖／文化局提供
2022觀樂宜蘭年的除夕守歲晚會，將在中興文化創意園區登場，歡迎大家吃完年夜飯後，到園區看表演、趕年獸，一起跨年拿紅包。圖／文化局提供
2022觀樂宜蘭年的除夕守歲晚會，將在中興文化創意園區登場，歡迎大家吃完年夜飯後，到園區看表演、趕年獸，一起跨年拿紅包。圖／文化局提供

紅包 宜蘭 文創

延伸閱讀

強推台北通？柯文哲:跨年若30、40萬人 不綁一定全卡！

姊姊Selina紅包打氣 任容萱看了就想哭

2022高雄跨年高流舞台卡司 Leo王與ØZI熱傳嘻哈音浪

李靚蕾毀滅性長文 命理師：兩人姓名屬業力姻緣 生肖龍虎鬥 八字非正配之合

相關新聞

歡樂宜蘭年「福虎生豐」紀念紅包亮相 生肖屬虎免費拿

歷史最悠久且是唯一慶祝農曆新年的「歡樂宜蘭年」，延續往年喜氣氛圍，縣政府今天公布春聯設計及虎年紀念紅包，除夕守歲晚會的主...

基隆老幼共學 社區長者和幼兒園小朋友搓5色湯圓樂融融

明天是冬至，基隆市百福非營利幼兒園與堵北里辦公處應景，今天舉辦「歡樂慶冬至，團圓搓湯圓」活動，邀請15名社區長者和幼兒園...

93歲「聖誕奶奶」騎車送愛：我體力不錯 要幫助更多人

一群平均年齡約80歲、最高齡93歲，穿著耶誕裝的老奶奶，今天由台東出發騎自行車傳愛，她們帶著百床冬被送給台東縣政府，要照...

宜蘭中興文創夜間造景登場了 裸視3D、互動光影超亮眼

宜蘭中興文化創意園區在耶誕節及過年期間都會打造夜間燈景，今年以「興奇王國」為主題規畫6大藝術裝置區，包括7米高奇妙之花，...

台東遊戲車 前進南迴部落

台東縣政府昨天辦勞工親子嘉年華，縣長饒慶鈴宣布，親子館「行動遊戲車」啟用，社工、教保員帶著益智玩具進入南迴偏鄉部落，提供...

77公尺候車亭 基隆長庚贈市府

基隆長庚醫院每天就醫多達3000人次，醫院花720萬元在麥金路旁興建長廊式候車亭，轉贈市府管理，從候車處到醫院沿路都可遮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。