花蓮縣府輔導小農設計包裝 提升農產品產值

花蓮縣政府推出「農產包裝及品牌輔導計畫」，由專業設計團隊為農友設計包裝、網頁及整體形象，讓優質農特產品在商品架上，能吸引消費者目光以增加產值，強化農民包裝行銷概念，提供更高的附加價值及更多的行銷機會，更提升花蓮農業整體視覺形象。

縣府今天舉辦「花蓮縣農產包裝及品牌輔導計畫成果發表會」，以「花蓮農業．潮我主張」為題，邀請農友們帶著自家產品走秀，更邀請藝人「花蓮先生」邱彥翔代言，展現花蓮農業不一樣的蛻變。

29歲青農蔡牧群說，農產品都準備好，就差銷售包裝的機會和管道，這次參與計畫，包括網頁設計，現有的山苦瓜茶罐外觀優化。縣府這幾年投入的資源愈來愈到位，看見小農更多的需要，保持這樣的管道很好，並讓資源集中共享，也許有更多不一樣的效果。

25歲青農林一州說，這次主要跟吉安鄉農會推出苦茶油禮盒，有薑黃、苦茶油與馬告，包裝由縣府輔導，產品都是自己生產。在行銷方面，坦言受到疫情影響，整個營業額往下掉，盼縣府幫助小農在通路方面做鋪設，近幾年能規畫成立產銷班與展售中心。

吉安鄉農會總幹事張德奇表示，農民們很會種，但比較不會販賣，很需要實質的包裝設計，在地農會要跟西部競爭，西部農特產品包裝精美，東部需要仰賴北部的設計公司幫忙，不過畢竟是外地人，比較不了解在地的資源，要如何提升農特產品獲利，包裝設計就占很大一部分，感謝縣府幫助在地小農。

化身為「花蓮先生」的邱彥翔說，很榮幸擔任花蓮小農的代言人與大使，很久以前就注意到花蓮的農特產品很優質，希望經過大家的努力，讓更多人看到小農的用心，絕對是名單上的首選，「花蓮的農產品買就對了」。