基隆老幼共學 社區長者和幼兒園小朋友搓5色湯圓樂融融

明天是冬至，基隆市百福非營利幼兒園與堵北里辦公處應景，今天舉辦「歡樂慶冬至，團圓搓湯圓」活動，邀請15名社區長者和幼兒園30名幼生一起搓湯圓，場面歡樂溫馨。

基市府教育處去年開始推動「老幼共學」，今年再透過計畫性補助，鼓勵幼兒園與社區長者機構合作辦理老幼共學活動。今年已有10所公私立幼兒園共辦理43場不同規模及主題的共學活動，未來會持續推動，活絡社區互動，讓老幼互相學習，傳遞生命力。

堵北里辦公處志工張嬌鑾在搓湯圓前，先為小朋友與長者帶來「冬至團圓吃湯圓」故事，再帶著老幼一起搓湯圓。她從製作糯米麵團開始教學，小朋友與長者分組合作，長者先用抹茶粉、竹炭粉等天然食材將麵糰染色，再教導孩子將湯圓搓圓。

有些小朋友用兩個湯圓堆成「雪人湯圓」，長輩們看到小朋友創意湯圓，笑的不亦樂乎。煮湯圓時，孩子們也帶來冬至歌曲帶動跳，與長者一起唱歌跳舞，最後一起享用五色紅豆湯圓。