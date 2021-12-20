宜蘭中興文創夜間造景登場了 裸視3D、互動光影超亮眼

宜蘭中興文化創意園區在耶誕節及過年期間都會打造夜間燈景，今年以「興奇王國」為主題規畫6大藝術裝置區，包括7米高奇妙之花，繽紛雕花相當吸睛，還有首度曝光的巨型裸視3D螢幕、魔幻噴泉、發光翹翹板等，園區添亮點，無論白天夜晚都能把美美的照片拍好拍滿。

為了把外地遊客留在宜蘭住宿，縣長林姿妙要求增加晚間活動的豐富性，提升夜經濟效益，目前除了在礁溪鄉市區、縣政中心與議會很受歡迎的燈飾，中興文創園區這次透過夜間光環境景觀改造工程，以豐富有趣的入口裝置、互動遊具，打造出魔幻的光影世界，不僅能營造焦點，更能吸引觀光人流。

中興文創以「童話角色」結合「創意工廠」的概念，設計興奇王國的6大裝置，包括腦力發電廠的互動裝置及裸視3D弧形LED螢幕，玩轉樂園的奇妙之花與翹翹板，光之殿堂的希望之鐘，守望燈塔的炫麗燈影。

其中最具代表性的「腦力發電廠」利用建物本身的建築牆面，搭配古銅金屬色的器具及裝飾，營造出復古科幻感，民眾可透過互動體驗裝置，檢測自己在王國中屬於「女王、騎士、魔法師、園丁、小丑」哪種腦力類型，新鮮有趣，而上方的裸視3D弧形LED螢幕充滿視覺震撼，加上彩幻水幕噴泉，立體動感十足。

另一項裝置「玩轉樂園」是7米高的奇妙之花，轉動光影燦爛，四周閃閃發光的蹺蹺板會隨著乘坐者上下晃動變換不同的燈光色彩，兼具美感與科技應用，適合親子同樂；「光之殿堂」搭配著園區周邊地面上楓紅落葉、綻放煙火燈影投射，星光熠熠的守望燈塔更是情侶必訪的浪漫步道。