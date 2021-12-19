基隆86設計公寓辦「入厝PA」 5組團隊進駐各開新店
基隆市政府活動閒置的警察宿舍，打造成「86設計公寓」，今天舉辦「河家歡慶─86進駐夥伴入厝PA」活動。基隆市長林右昌說，多年來經過各階段改造和進駐團隊參與，86設計公寓已成功轉型孵育、孵化再生青創基地。除了空間硬體，更重要的是人及軟體經營，希望透過大家努力參與，引動居民也加入，讓這裡成為地區性的再生亮點。
坐落於「田寮河底」的警察宿舍閒置多年，基市府2015年起與淡江大學建築系合作，一同整備建物空間，並透過不斷活化與累積，逐年改造成為設計藝文基地。今天舉辦「河家歡慶─86進駐夥伴入厝PA」，邀請相關單位和曾參與86設計公寓改造、經營團隊及市民出席，見證86設計公寓轉型。
林右昌說，上任之初盤點全市老舊宿舍，86設計公寓就是其中之一，經過這幾年努力已轉型青創基地。公寓後方緊鄰田寮河，市府正在進行河川截流工程及礫間工程，未來田寮河水質改善，再串連周邊營造更好的水岸環境。
基市府都市發展處長徐燕興表示，這次進駐團隊共有5組，「樂心書室」店長陳樂心是剛畢業的學生，創立獨立書店，期望能將愛好文學與閱讀的心散播出去。「頂樓工作室」由年輕藝術家連芯妤、關凱文進駐，展示作品並提供教學課程，想將自身累積到的藝術養分灌溉基隆。
「友．余」為二手書店，店長蔡顏鴻是退休老師，退休後圓夢開喘息書店，提供二手書收購與販售、輕食及咖啡，透過書店探討「老後生活」的議題，創造與社區共好的空間。
「偶素大美多媒材藝術拼貼」創辦人李秀玉有著豐富多媒材藝術拼貼經驗，家具與佈置都是原有素材手作而成，並提供多媒材藝術拼貼與多樣的課程。「夢の部屋」由基隆青年張庭文進駐，為了讓更多人體驗基隆，他計畫持續推廣基隆迷人的河畔與港都，邀請藝術家創作與進駐，一起交流並生活。
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