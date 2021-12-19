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影／望著宜蘭轉運站2.88噸巨鋼上梁 林姿妙直呼：感動

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
參加上梁典禮的人逐一離開會場，縣長林姿妙不發一語佇立望著工程人員在高空進行巨梁組裝，直呼「很感動」。記者戴永華／攝影
參加上梁典禮的人逐一離開會場，縣長林姿妙不發一語佇立望著工程人員在高空進行巨梁組裝，直呼「很感動」。記者戴永華／攝影

宜蘭市臨時轉運站的站體空間不敷使用，縣府爭取4.7億元展開新建工程。該工程今天進行上梁儀式，當重達2.88公噸的鋼構巨梁緩緩被吊高，並由工人進行組裝時吸引所有人目光，也讓縣長林姿妙感動不已，謝謝工程人員的辛苦。

縣府交通處表示，舊有臨時轉運站使用逾10年，年載運量300萬旅次，空間及設備飽和不敷使用，且配合未來銜接陽明路的民權計畫道路交通規畫，所以爭取在原址擴大興建地上兩層及地下兩層建築，工程去年9月開工，雖歷經疫情缺工，目前進度順利，預計明年底完工。

「宜蘭轉運站暨附屬設施及停車空間新建工程」完成地下兩層鋼筋混凝土停車場主體結構，今天進行鋼構主結構的上梁吊裝組立，也代表工程重要的里程碑。與會者先在鋼梁簽名後，由大吊車把巨鋼緩緩吊起升高，接著由站在高處的工程人員使用器械，把鋼構巨梁鎖牢靠。

當與會人員逐一離開會場，縣長林姿妙不發一語走上前，獨自佇立望著工程人員在高空進行組裝，前後數分鐘，剛梁組合完成後她彷彿鬆了一口氣，轉身面對大家直呼「很感動」，站那麼高的位置施工真的很辛苦，叮嚀要注意安全。

新宜蘭轉運站規畫國道客運停靠月台11席、地區客運月台3席，提供汽車停車位89席、機車停車位712格停放。縣議員林錫明認為，汽車停車位太少，為何羅東轉運站將近500個停車位。

交通處表示，除了新建89席汽車停車位，目前在轉運站旁就有平面停車位125席，總共214席，宜蘭轉運站的腹地沒有羅東大。

縣議員林岳賢說，該工程地方自籌款2億5千萬元，中央補助2億2千萬元，中央補助比地方出的錢少，中央應該多補助地方才對。

宜蘭轉運站今天進行主體結構的上梁吊裝組立，由站在高處的工程人員用器械把鋼構巨梁鎖牢靠。記者戴永華／攝影
宜蘭轉運站今天進行主體結構的上梁吊裝組立，由站在高處的工程人員用器械把鋼構巨梁鎖牢靠。記者戴永華／攝影
宜蘭轉運站今天進行主體結構的上梁吊裝組立，由站在高處的工程人員用器械把鋼構巨梁鎖牢靠。記者戴永華／攝影
宜蘭轉運站今天進行主體結構的上梁吊裝組立，由站在高處的工程人員用器械把鋼構巨梁鎖牢靠。記者戴永華／攝影
宜蘭轉運站今天完成重要的上梁工程，預計明年底可以完工啟用。記者戴永華／攝影
宜蘭轉運站今天完成重要的上梁工程，預計明年底可以完工啟用。記者戴永華／攝影
宜蘭轉運站今天進行主體結構的上梁吊裝組立，由站在高處的工程人員用器械把鋼構巨梁鎖牢靠。記者戴永華／攝影
宜蘭轉運站今天進行主體結構的上梁吊裝組立，由站在高處的工程人員用器械把鋼構巨梁鎖牢靠。記者戴永華／攝影

宜蘭 林姿妙 羅東

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