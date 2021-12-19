台東新遊戲車啟用 將深入南迴部落提供學齡前幼兒服務

台東縣政府今天舉辦勞工親子嘉年華活動，並由縣長饒慶鈴宣布，南迴行動親子遊戲車啟用，遊戲車將載社工及教保員進入南迴偏鄉部落，提供學齡前幼兒遊戲、發展、互動諮詢，讓台東縱谷、海岸及南迴線親子教育、早療諮詢服務最後一塊拼圖完成。

台東縣政府社會處表示，縣內有4個托育資源中心，分別設立在台東市、成功、關山和大武，提供0至6歲學齡前幼兒親子互動、教養技巧，台東市交通方便未設遊戲車，成功和關山近年已設置，並深入部落服務，這次爭取公益彩券回饋金購買遊戲車，可補足南迴部落需求。

「這輛遊戲車我們等很久了！亅大武資源站督導主任丶屏東大學文化發展原民專班助理教授呂美琴表示，大武、金崙有許多偏鄉部落，這些部落住民務農，與外界接觸有限，親子教養多是隔代、單親，透過遊戲車進入，不僅提供幼兒、親子新遊戲、新資源，也可實地檢視幼兒是否正常發展，進而提供更多資源。