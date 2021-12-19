快訊

中職／教練團都想留 兄弟遞出複數年合約留王建民

枋山台1線北上轎車追撞遊覽車 轎車車頭全毀2人重傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台東新遊戲車啟用 將深入南迴部落提供學齡前幼兒服務

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導
台東縣長饒慶鈴（後排右四），今天和幼教老師們共同宣布南迴遊戲車啟用。記者卜敏正／攝影
台東縣長饒慶鈴（後排右四），今天和幼教老師們共同宣布南迴遊戲車啟用。記者卜敏正／攝影

台東縣政府今天舉辦勞工親子嘉年華活動，並由縣長饒慶鈴宣布，南迴行動親子遊戲車啟用，遊戲車將載社工及教保員進入南迴偏鄉部落，提供學齡前幼兒遊戲、發展、互動諮詢，讓台東縱谷、海岸及南迴線親子教育、早療諮詢服務最後一塊拼圖完成。

台東縣政府社會處表示，縣內有4個托育資源中心，分別設立在台東市、成功、關山和大武，提供0至6歲學齡前幼兒親子互動、教養技巧，台東市交通方便未設遊戲車，成功和關山近年已設置，並深入部落服務，這次爭取公益彩券回饋金購買遊戲車，可補足南迴部落需求。

「這輛遊戲車我們等很久了！亅大武資源站督導主任丶屏東大學文化發展原民專班助理教授呂美琴表示，大武、金崙有許多偏鄉部落，這些部落住民務農，與外界接觸有限，親子教養多是隔代、單親，透過遊戲車進入，不僅提供幼兒、親子新遊戲、新資源，也可實地檢視幼兒是否正常發展，進而提供更多資源。

她說，金崙鄉以南就有20多個小部落，現規畫遊戲車每個月至少進入各部落1次，結合地方村長、教會讓更多親子接觸遊戲車、玩具、教材，若發現幼兒發展異常、遲緩，可立即提供早療諮詢、通報篩檢，或轉介到專門機構處理。

遊戲車內有各種益智玩具、教材，提供部落親子更多資源。記者卜敏正／攝影
遊戲車內有各種益智玩具、教材，提供部落親子更多資源。記者卜敏正／攝影
台東縣政府新增遊戲車，將進入南迴線的部落服務。記者卜敏正／攝影
台東縣政府新增遊戲車，將進入南迴線的部落服務。記者卜敏正／攝影

親子教育 台東 偏鄉 饒慶鈴

延伸閱讀

高雄教保員 上山療育慢飛天使

影／公投開票中 重啟核四、反萊豬台東同意多於不同意

南迴基金會三周年 台東縣南迴醫療照護服務計畫啟動

南迴診所111年中營運 「超人醫生」擔任主責醫師

相關新聞

台東新遊戲車啟用 將深入南迴部落提供學齡前幼兒服務

台東縣政府今天舉辦勞工親子嘉年華活動，並由縣長饒慶鈴宣布，南迴行動親子遊戲車啟用，遊戲車將載社工及教保員進入南迴偏鄉部落...

基隆長庚花720萬興建長廊候車亭捐市府 就醫搭車更便利

基隆長庚紀念醫院花費720萬元，在醫院前方的麥金路旁興建長廊式候車亭，再捐贈給基隆市政府。基隆市長林右昌今天出席受贈儀式...

花蓮縣府爭取經費 打造東大門夜市觀光「星」亮點

因應後疫情時代來臨，花蓮縣政府為振興觀光，向經濟部提出「星空夜市與星空共食」計畫案，爭取2500萬元補助經費，規畫結合天...

最有營養食物第2名！ 台東縣全力促銷鳳梨釋迦

台東縣長饒慶鈴日前訪新北市府會等單位，促銷台東鳳梨釋迦逾100公噸，縣府日前再接洽台新金控、新光金控等企業，宣傳釋迦高營...

萬人健行基隆大會師帶商機 飯店爆滿餐廳滿座

中華民國110年國民體育日全國萬人健行今早大會師，來自全台超過3萬人一起到基隆市外木山海岸健行。氣溫雖然偏低，但有陽光露...

中華民國縣市體育聯合總會鄭錦洲接任 各地體育會支持

中華民國縣市體育聯合總會昨晚在基隆碧海樓餐廳召開會員大會，會中改選總會長，由擔任8年總會長的蔡家福交棒給鄭錦洲，鄭錦洲獲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。