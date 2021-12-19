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基隆長庚花720萬興建長廊候車亭捐市府 就醫搭車更便利

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆長庚紀念醫院興建的「長庚醫院站」長廊式候車亭今捐贈市府，基隆市長林右昌（左五）、基隆長庚院長賴旗俊（右三）等人出席捐贈儀式並合影。記者邱瑞杰／攝影
基隆長庚紀念醫院興建的「長庚醫院站」長廊式候車亭今捐贈市府，基隆市長林右昌（左五）、基隆長庚院長賴旗俊（右三）等人出席捐贈儀式並合影。記者邱瑞杰／攝影

基隆長庚紀念醫院花費720萬元，在醫院前方的麥金路旁興建長廊式候車亭，再捐贈給基隆市政府。基隆市長林右昌今天出席受贈儀式時說，候車亭銜接醫院是非常貼心的設計，感謝醫院造福就醫及其他搭車民眾，並致贈感謝狀給院長賴旗俊表達謝意。

基隆長庚1985年完工營運，提供大基隆地區民眾醫療服務，守護健康30多年。目前每日就醫民眾超過3000人，帶動周邊社區發展，提升生活機能，人口數大幅增加，每日往來醫院及搭乘大眾運輸民眾約8000人。

長庚醫院表示，就醫民眾近六成55歲以上，多數搭乘大眾運輸工具就醫，基隆地區冬季潮濕多雨，為了提升民眾候車環境，在市府支持下，秉持醫院創辦人王永慶「取之社會，用之社會」精神，決定出資興建「長庚醫院站」長廊式候車亭。

林右昌說，基隆這幾年改建許多候車亭，比照雙北升級，長庚醫院捐贈的長廊式候車亭是「升級版的升級版」，未來民眾若是要再到長庚醫院，會發現候車環境改善許多，從候車處到醫院間一路都可以遮風蔽雨，設計非常貼心。

這座候車亭長77公尺，是基隆市目前最長的候車亭。設計主色系為「海洋灰」，輔以實木隔柵增加溫潤感，除了具備遮陽避雨功能，也融合在地人文特色及多元城市文化，不定期展出觀光特色作品。

首次布展為「基隆之美」攝影比賽作品，包含正濱漁港、外木山、中正公園等景點，也有港口洗船漁工、基隆中元祭等人文意涵題材，還有基隆奇景「郵輪開上馬路」、「波浪街」，並播映影片組前3名作品，希望民眾在候車亭就能欣賞基隆之美並宣傳出去，讓更多人到基隆來玩。

基隆長庚紀念醫院興建「長庚醫院站」長廊式候車亭，今天捐贈市府。基隆市長林右昌（左一）受贈後，欣賞在候車亭展出的「基隆之美」攝影比賽作品。記者邱瑞杰／攝影
基隆長庚紀念醫院興建「長庚醫院站」長廊式候車亭，今天捐贈市府。基隆市長林右昌（左一）受贈後，欣賞在候車亭展出的「基隆之美」攝影比賽作品。記者邱瑞杰／攝影
基隆長庚紀念醫院院長賴旗俊（左）今將「長庚醫院站」長廊式候車亭捐贈基市府，市長林右昌代表接受。記者邱瑞杰／攝影
基隆長庚紀念醫院院長賴旗俊（左）今將「長庚醫院站」長廊式候車亭捐贈基市府，市長林右昌代表接受。記者邱瑞杰／攝影
基隆長庚紀念醫院興建「長庚醫院站」長廊式候車亭，今捐贈市府，提升就醫等民眾候車品質。記者邱瑞杰／攝影
基隆長庚紀念醫院興建「長庚醫院站」長廊式候車亭，今捐贈市府，提升就醫等民眾候車品質。記者邱瑞杰／攝影

基隆 長庚

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