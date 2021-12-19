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花蓮縣府爭取經費 打造東大門夜市觀光「星」亮點
因應後疫情時代來臨，花蓮縣政府為振興觀光，向經濟部提出「星空夜市與星空共食」計畫案，爭取2500萬元補助經費，規畫結合天文賞星元素，打造星空主題共食區、裝置藝術造景等，更串連周邊景點，製作導覽圖文解說，讓東大門夜市成為東台灣的觀光「星」亮點。
花蓮縣府表示，東大門夜市位於市中心重要連結據點，緊鄰日出香榭大道，附近有太平洋公園、金三角商圈，還有兩潭自行車道連接七星潭、鯉魚潭等重要景點，因此，東大門夜市園區導客裝置或活動連結鄰近各景點，有其增設的需要。
縣府向經濟部爭取「110年至111年傳統市集公共設施改善」補助，推動「慢．精品．花蓮」精神及天文賞星旅遊，強化夜市走逛體驗及服務，提升觀光產業競爭力。
東大門夜市規畫導入賞星元素，打造星空共食區，展現在地原住民文化與夜市各區特色，透過燈飾光線輔以造景裝置藝術，讓遊客逛夜市看見許多小巧思，並增設洗手台、美化用餐桌椅及照明，打造如百貨公司美食街等級的共食區，推廣乾淨舒適的環境及賞星旅遊。
另外，為展現地方文化，縣府表示，本計畫將強化東大門夜市四區特色展現，如原住民一條街的原民特色、福町夜市的日式風格等，並呈現南濱夜市與溝仔尾的歷史背景，製作人文解說導覽於夜市內，為東大門夜市建立觀光「星空」亮點新地標。
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