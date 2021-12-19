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萬人健行基隆大會師帶商機 飯店爆滿餐廳滿座

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
中華民國110年國民體育日全國萬人健行今早在基隆會師，來自全台超過3萬人一起到外木山海岸健行。記者邱瑞杰／攝影
中華民國110年國民體育日全國萬人健行今早在基隆會師，來自全台超過3萬人一起到外木山海岸健行。記者邱瑞杰／攝影

中華民國110年國民體育日全國萬人健行今早大會師，來自全台超過3萬人一起到基隆市外木山海岸健行。氣溫雖然偏低，但有陽光露臉，是適合散步運動的天氣，外地民眾更讚嘆外木山的海岸景致非常漂亮。健行結束，還有6台機車、100台自行車等獎品供摸彩，健身又盡興。

教育部體育署全民運動組副組長趙昌恕說，原訂每年9月9日國民體育日前後舉辦全國健行活動，今年受疫情影響延到今天登場。國內因為防疫做得好，大家終能到戶外大步向前走，好好享受運動的樂趣。

健行活動由中華民國縣市體育會聯合總會指導，基隆市政府和台灣體育總會主辦，基隆市體育會承辦。中華民國縣市體育聯合總會昨晚在基隆召開會員大會，原任總會監事會主席的基隆市體育會理事長鄭錦洲會獲選為總會長，將從已任8年總會長的蔡家福手中接棒，促進全民運動風氣。

鄭錦洲說，疫情趨緩得以舉辦健行活動，但入場消毒、量體溫、舉牌宣導等防疫措施未鬆懈。今天估計超過3萬人會師健行，是基隆今年最大規模的活動。

鄭錦洲表示，台灣全島和金、馬民眾齊聚基隆，本地飯店無法全數容納「被人家罵死了」，像來自屏東的4輛遊覽車民眾就得投宿新北汐止區的飯店。基隆市不少餐廳昨晚也都滿座，很高興舉辦健行會師活動能為基隆帶來不小的商機。

來自屏東的台灣體育總會理事長汪輝、基隆市長林右昌、立委蔡適應和邱臣遠、基隆市副議長林沛祥等人出席健行活動出發儀式。

林右昌說，感謝汪輝理事長「把南部的太陽帶來基隆」，今天風和日麗很適合健行。台上貴賓最後一起按鳴喇叭，民眾陸續從會場出發，沿著外木山海岸步道走到大武崙沙灘，再折返出發地點摸彩同樂，結束活動。

中華民國110年國民體育日全國萬人健行今早在基隆會師，來自全台超過3萬人一起到外木山海岸健行。記者邱瑞杰／攝影
中華民國110年國民體育日全國萬人健行今早在基隆會師，來自全台超過3萬人一起到外木山海岸健行。記者邱瑞杰／攝影
中華民國110年國民體育日全國萬人健行今早在基隆會師，來自全台超過3萬人一起到外木山海岸健行。記者邱瑞杰／攝影
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中華民國110年國民體育日全國萬人健行今早在基隆會師，來自全台超過3萬人一起到外木山海岸健行。記者邱瑞杰／攝影
中華民國110年國民體育日全國萬人健行今早在基隆會師，來自全台超過3萬人一起到外木山海岸健行。記者邱瑞杰／攝影

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