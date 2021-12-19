中華民國縣市體育聯合總會鄭錦洲接任 各地體育會支持

中華民國縣市體育聯合總會昨晚在基隆碧海樓餐廳召開會員大會，會中改選總會長，由擔任8年總會長的蔡家福交棒給鄭錦洲，鄭錦洲獲得各地體育會支持，不負眾望。鄭錦洲說，將會多辦體育活動，讓體育產業活絡經濟，不僅運動健康也創造各地的商機。

基隆市體育會理事長鄭錦洲，原擔任台灣體育總會監事會主席、中華民國縣市體育聯合總會監事會主席，昨晚在中華民國縣市體育聯合總會第六屆第一次會員大會中，獲全體會員支持當選新任總會長，會員遍及台灣各縣市體育會，出席非常踴躍，基隆市教育處長林祝里也到場祝賀。

林祝里表示，歡迎各縣市體育會到越來越美麗的基隆，基隆有微笑港灣，一直在建設，原有海洋廣場外，還有郵輪廣場、國門廣場，美麗的海港每次來的感覺都不一樣。謝謝大家對鄭錦洲的支持，就是對基隆的支持。

擔任8年中華民國縣市體育聯合總會長蔡家福說，現階段台灣大家最大的公約數，就是不分藍綠不分政黨，支持體育的活動，支持所有的體育選手，縣市體育會聯合會最重要的功能，就是結合台灣體育總會及全國各縣市體育會，協助教育部體育署從基層及各學校培養優秀的運動選手，向下扎根，才有機會成為國際級的傑出的運動選手，對全民的運動也非常重要，讓大家走出戶外。

台灣體育總會理事長汪輝說，體育界不分藍綠，但有分是非，這條路非常「燒錢」的地方，不管是選手還是教練等非常坎坷，感謝前理事長鄭錦洲出錢又出力，培養下一代優秀運動選手。