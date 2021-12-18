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「鞍馬王子」李智凱明天結婚 林姿妙將送這賀禮

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
「鞍馬王子」李智凱今天下午在臉書發文貼出婚紗照，「忙炸，祝明天一切順利，各位明天見。」圖／翻攝自李智凱臉書
「鞍馬王子」李智凱今天下午在臉書發文貼出婚紗照，「忙炸，祝明天一切順利，各位明天見。」圖／翻攝自李智凱臉書

來自宜蘭的「鞍馬王子」李智凱日前拋出喜訊，明天將在台北與愛情長跑6年的女友結婚，攜手邁入下個人生階段；他今天下午在臉書發文貼出婚紗照，「忙炸，祝明天一切順利，各位明天見。」宜蘭縣長林姿妙準備賀禮，將送上一幅李智凱在鞍馬上展現「湯瑪士迴旋」英姿的陶板畫，以表祝賀之意。

李智凱今年在東京奧運拿下體操鞍馬銀牌，11月11日光棍節當天，在臉書宣布與女友的喜訊。李智凱媽媽楊素秋向媒體證實，兒子明天將與女友結婚，婚禮地點選在台北。

宜蘭縣長林姿妙藉著婚禮正式場合，明天將委託縣府團隊親自送上一幅陶版畫，此畫呈現李智凱在鞍馬上的「湯瑪士迴旋」英姿，還有TOKYO、2020字樣，下方題字「宜蘭之光」，祝福李智凱新婚快樂。

李智凱明日與愛情長跑6年的學姊結婚，宜蘭縣長林姿妙將委託縣府團隊親自送上陶版畫祝賀。圖／讀者提供
李智凱明日與愛情長跑6年的學姊結婚，宜蘭縣長林姿妙將委託縣府團隊親自送上陶版畫祝賀。圖／讀者提供

宜蘭 東京奧運 林姿妙

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