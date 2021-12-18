聽新聞
test
0:00 / 0:00
「鞍馬王子」李智凱明天結婚 林姿妙將送這賀禮
來自宜蘭的「鞍馬王子」李智凱日前拋出喜訊，明天將在台北與愛情長跑6年的女友結婚，攜手邁入下個人生階段；他今天下午在臉書發文貼出婚紗照，「忙炸，祝明天一切順利，各位明天見。」宜蘭縣長林姿妙準備賀禮，將送上一幅李智凱在鞍馬上展現「湯瑪士迴旋」英姿的陶板畫，以表祝賀之意。
李智凱今年在東京奧運拿下體操鞍馬銀牌，11月11日光棍節當天，在臉書宣布與女友的喜訊。李智凱媽媽楊素秋向媒體證實，兒子明天將與女友結婚，婚禮地點選在台北。
宜蘭縣長林姿妙藉著婚禮正式場合，明天將委託縣府團隊親自送上一幅陶版畫，此畫呈現李智凱在鞍馬上的「湯瑪士迴旋」英姿，還有TOKYO、2020字樣，下方題字「宜蘭之光」，祝福李智凱新婚快樂。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言