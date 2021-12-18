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李智凱19日結婚 林姿妙送陶版畫當賀禮

中央社 / 宜蘭縣18日電

出身宜蘭的體操鞍馬王子李智凱明天將與女友結婚，邁向人生新階段。宜蘭縣長林姿妙為表達祝賀，特別送上有李智凱「湯瑪士迴旋」英姿的陶版畫作為賀禮。

李智凱今年在東京奧運以生涯最高難度奪下銀牌，替台灣抱回體操史上首面獎牌。他曾於11月11日「光棍節」當天，在臉書（Facebook）社群媒體宣布將脫離單身，與相戀6年的學姐完成終身大事。

李智凱母親楊素秋今天向中央社記者證實，李智凱將於明天與女友結婚，婚禮地點在台北。為恭賀李智凱完成終身大事，林姿妙明天將委託縣府團隊特別送上一幅陶版畫當賀禮，這個陶版畫中呈現李智凱在鞍馬上展現華麗的「湯瑪士迴旋」動作英姿，一旁還有「TOKYO」、「2020」與奧運五環圖案，並題上「宜蘭之光」，恭喜李智凱邁向人生新階段。

李智凱 林姿妙

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