基隆怪奇博物館上演「咱的聲音」 吉古拉5怪物充滿想像
基隆慶安宮贊助教育處支持在地知名慾望劇團，升級推出《咱的聲音》藝術影音推廣計畫，今晚在七堵國小演出，「咱的聲音」是一部融合許多在地的元素的劇碼，傳說基隆有一座「怪奇博物館」，每到午夜12點，館藏就會幻化成「怪奇」一起甦醒，有「吉古拉」、「旭川河」、「委託行」、「林開郡洋樓」、「通勤」，這五個怪奇充滿想像，議員童子瑋也客串一角，飾演管理員阿伯。
因應疫情衝擊，各地藝文團體重創，連帶藝術教育的推展上也因而受限，基隆慶安宮贊助教育處支持在地知名慾望劇團，升級推出「《咱的聲音》藝術影音推廣計畫」，今晚演出，各級學校校長、藝文教師及市民欣賞，擠爆現場。
慶安宮為200多年歷史的老廟，是基隆市民信仰的中心，主委童永為現任國策顧問，關心在地、協助弱勢並投資教育。教育處說，「咱的聲音」是一部融合許多在地的元素的劇碼，不只演繹了這塊土地的文化背景，更引導去思考這座城市中，是否有一些被忽略遺忘的角落與故事。
傳說，基隆有一座「怪奇博物館」，每到午夜12點，館藏就會幻化成「怪奇」一起甦醒，曾經沒有生命的物品，在吸收了周遭被扭曲的意念之後，逐漸發展成自己的意志，而成為所謂怪奇，「吉古拉」、「旭川河」、「委託行」、「林開郡洋樓」、「通勤」，這五個怪奇經歷了許多故事點滴、有自己的個性喜好、會說唱舞蹈，甚至有超能怪力。
教育處長林祝里表示，透過故事的推展，了解這五個「怪奇」和基隆的關係，同時帶出地方歷史文化的脈絡，非常值得大家共賞，一起透過戲劇來認識與探索基隆這座富有底蘊的美麗城市。
市長林右昌則說，大家一起探訪這座城市的「怪奇博物館」，從共談基隆議題、共創角色心聲，到舞台上共演，讓影像在校園播出，最後辦理工作坊對談，透過不同的形式，讓藝術走入生活。
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