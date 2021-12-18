日本火山浮石 靠近澎湖雙心石滬、花蓮石梯坪

海洋委員會持續監控日本火山浮石漂流動態，新發現已隨洋流漂流到澎湖雙心石滬岸際、新北卯澳漁港港區和花蓮石梯坪遊憩區距岸10公尺處，並預估將持續影響各地沿岸。

日本小笠原群島海底火山今年8月噴發，海洋委員會持續監控火山浮石漂流動態，並每天發布相關訊息，提醒往來船隻注意。

海委會今天發布新聞稿表示，自17日上午11時到今天上午11時，新發現火山浮石已隨著洋流漂流到澎湖雙心石滬岸際（約30平方公尺）、新北卯澳漁港港區（約125平方公尺）、花蓮石梯坪遊憩區距岸10公尺（約300平方公尺）等處；並提醒相關區域作業船隻，特別注意航行安全。

至於是否影響景觀，海委會表示，這屬個人主觀判定。但海委會強調，會持續監測浮石移動情形，海洋保育署也會持續監控水質是否受影響。

浮石預估移動情形，海委會表示，新增的花蓮石梯坪遊憩區距岸10公尺海面浮石，預估今、明兩日受潮流影響向東北移，部分浮石可能接近花蓮沿岸。長濱漁港南方距岸50公尺海面浮石，預估明、後兩日亦受潮流影響向東北移，部分浮石可能接近台灣花蓮與宜蘭沿岸。

海委會也說，原於三貂角東北方20浬之發現海面浮石持續往西南移動，預估今、明兩天可能接近基隆至富貴角沿岸；原大溪東南方11浬海面浮石，預估今、明兩天受潮流影響向東北移動，部分浮石可能接近宜蘭沿岸與三貂角。

海委會並表示，原淡水河口發現浮石可能持續接近桃園、新竹與苗栗沿岸；原於雲林麥寮港外海發現浮石，預估今、明兩天可能持續向南通過澎湖南方四島海面，部分浮石可能接近澎湖南方四島附近沿岸。

為掌握日本火山浮石的漂流動態，國家海洋研究院進行洋流數值模擬，海巡署啟動無人機空拍、船艇巡查及岸際搜索，並配合空勤總隊空中巡邏勤務監控，海洋保育署則適時進行採水檢測。