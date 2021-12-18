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宜蘭紅磚屋易主經營 保留黃春明「百果樹」精神

中央社 / 宜蘭縣18日電

文學家黃春明去年在宜蘭結束經營「百果樹紅磚屋」咖啡廳後，縣府委外新團隊進駐，今天以「BiG18紅磚屋」為名開幕，未來將陸續舉辦藝文講座，持續文化傳承。

位在宜蘭火車站前一棟磚紅色建築（紅磚屋），過去由黃春明團隊進駐經營咖啡廳，昔日常邀文人雅士舉辦座談，黃春明也會偶而前往為親子民眾說故事。去年底，黃春明以專心寫作為由，結束8年的經營。

宜蘭縣政府文化局今天表示，紅磚屋過去是舊糧食局宜蘭辦公廳，目前產權是台鐵所有，由縣府向台鐵承租，具75年歷史。為活化這棟已成為歷史建築的建物，今年8月委託宏智國際文創公司經營管理，今天以「BiG18紅磚屋」為名開幕，重新出發。宜蘭縣長林姿妙到場祝賀。

文化局表示，「BiG18紅磚屋」內另設置由前監察院長王建煊推動的黃金書屋，所有書籍都是由各界捐贈，供民眾閱讀。

林姿妙表示，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊下，雖藝文活動演出環境受限，但縣府仍為活化文化資產及活絡藝文產業而努力，「BiG18紅磚屋」有文化傳承的使命，也感謝黃春明過去為紅磚屋打下深厚的文化底蘊，希望宏智國際文創公司繼續讓紅磚屋成為宜蘭文化的火車頭，並將藝文與公益及在地產業結合，營造舒適休閒的文化生活空間，提供藝文交流發展的平台。

宏智國際文創公司表示，「BiG18紅磚屋」除提供餐點、宜蘭文創商品平台，讓遊客認識宜蘭外，屋內也特別保留黃春明過去打造的「百果樹」，化身改為「愛心樹」，繼續成為紅磚屋的精神象徵，日後將舉辦相關講座與手作課程。

宜蘭

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