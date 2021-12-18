打造全台最強跨年夜 周湯豪、羅志祥、周勢安花蓮獻唱

花蓮縣舉辦的太平洋觀光節將於26日起熱力登場，31日晚間打造全台最強跨年夜，安排周湯豪、羅志祥、陳勢安等豪華卡司登台獻唱；面臨本土確診病例增加，縣府落實各項防疫措施，包括入場實聯制、全程戴口罩等，也加強周邊環境消毒，要讓民眾安心到花蓮跨年迎曙光。

在花蓮市六期重畫區舉辦的太平洋觀光節跨年演唱會，從26日起一連嗨唱6天6夜，26日到30日為每晚7時至9時30分，31日跨年夜則是晚間8時起，嗨唱到元旦凌晨零時30分，將有超過60組藝人或團體登台，12月26、30、31日還安排炫目煙火秀。

縣府觀光處長張志翔說，今年演唱會陣容更加豪華，尤其跨年夜堪稱「卡司最強、含金量最高」，除了亞洲天王羅志祥要在家鄉獻上復出秀，全民男神周湯豪、情歌天王陳勢安，也都將帶來精彩表演，讓民眾大飽耳福。

因卡司堅強，加上縣府力推觀光振興方案加持，跨年夜花蓮旅宿住房率平均已近全滿，縣府規畫接駁公車，可於花蓮火車站前站左前方的客運站搭乘花蓮客運，或到花蓮火車站前站旅遊服務中心旁站牌區搭乘統聯客運308、太魯閣客運301路線，在「中華站」下車後步行至演唱會會場。

近日本土確診病例增加，縣府觀光處也配合指揮中心指引，落實相關防疫措施。張志翔說，跨年演唱會場將設4個出入口管制，入內必須實聯制、戴口罩，也禁止飲食；一旁的東大門夜市6個出入口都有測量體溫的紅外線熱像儀、消毒門等，呼籲民眾配合防疫措施。

跨完年後，元旦早晨6時15分在七星潭賞星廣場還有2022愛戀花蓮元旦升旗健走淨走活動，觀光處也邀民眾共同起個大早，迎接2022年第一道曙光。