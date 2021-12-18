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基隆火車站街友保麗龍擋寒風 人安發外套提供臨時夜宿

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
人安基金會基隆站與台雅國際慈善基金會昨晚夜訪街友，發放禦寒外套及暖暖包。圖／人安基金會提供
人安基金會基隆站與台雅國際慈善基金會昨晚夜訪街友，發放禦寒外套及暖暖包。圖／人安基金會提供

近日天氣寒冷，低溫報到，基隆火車站街友人數增加，有的用保麗龍板、雨傘、報紙擋風，還有的搭起帳棚，入夜後都冷得發抖，一條棉被不夠暖。人安基金會基隆站與台雅國際慈善基金會昨天深夜進行夜訪，發放禦寒外套及暖暖包，並開放平安站提供臨時夜宿空間，讓街友有避寒棲身之所。

因應冷空氣來襲，為避免街友凍死街頭等憾事，人安基金會啟動防寒關懷機制，一是加強夜訪，發放睡袋、保暖衣物及暖食；二是氣溫低於15度以下，掛起並點亮「街友來防寒」燈具，依防疫規範開放街友臨時夜宿。

基隆平安站長周泉宥說， 下周就是冬至，氣象局表示將有一波低溫，為防止憾事發生，人安基金會基隆站與台雅國際慈善基金會昨天深夜夜訪、發放禦寒外套及暖暖包，並開放平安站提供臨時夜宿空間，讓寒士在漫長冷夜中，有保暖物品及避寒處，平安度過寒冬。

周泉宥表示，昨晚可能因天冷發現新增10名沒見過的街友，因為寒風直吹，他們用保麗龍板、雨傘擋風，還有人搭起帳棚，保暖顯然都不足，因此發大外套給他們保暖。還有一名40多歲男子原拾荒為生，因車禍住院，出院後沒地方可去到火車站夜宿，因行動不便，甚至還帶著尿壺在一旁。

周泉宥指出，寒冬來襲，對露宿街頭僅用紙箱、報紙保暖的街友而言，生活更顯艱鉅，在農曆年前人安與創世、華山策略聯盟辦理「寒士吃飽30」的尾牙宴已邁入32屆，因疫情影響改為送禮到家，持續在歲末年終給露宿街頭的流浪人、社會邊緣人、低收老人及待拉寒媽等弱勢家庭一份祝福與溫暖，愛心專線：(02)24273323，劃撥帳號：19949502，線上捐款：https://reurl.cc/Xl7X0g 。

人安基金會基隆站與台雅國際慈善基金會昨晚夜訪街友，發放禦寒外套及暖暖包。圖／人安基金會提供
人安基金會基隆站與台雅國際慈善基金會昨晚夜訪街友，發放禦寒外套及暖暖包。圖／人安基金會提供
人安基金會基隆站與台雅國際慈善基金會昨晚夜訪街友，發放禦寒外套及暖暖包。圖／人安基金會提供
人安基金會基隆站與台雅國際慈善基金會昨晚夜訪街友，發放禦寒外套及暖暖包。圖／人安基金會提供
人安基金會基隆站與台雅國際慈善基金會昨晚夜訪街友，發放禦寒外套及暖暖包。圖／人安基金會提供
人安基金會基隆站與台雅國際慈善基金會昨晚夜訪街友，發放禦寒外套及暖暖包。圖／人安基金會提供

街友 保暖 基隆

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