快訊

公投民調只是表面樂觀？ 國民黨憂投票率低和新北「破口」

不忍了！李靚蕾開戰BY2妹Yumi 嗆「我提供證據，謝謝」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

想休閒跳傘！台東推「天空遊憩產業」 明年4月有跳傘秀

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導
台東縣府積極推動「天空休憩產業」，規畫結合安捷航空資源，發展國內唯一「休閒跳傘」。記者卜敏正／攝影
台東縣府積極推動「天空休憩產業」，規畫結合安捷航空資源，發展國內唯一「休閒跳傘」。記者卜敏正／攝影

國發會國土處昨到台東縣開會，縣府安排參訪安捷航空、熱氣球天際飛行學校，說明積極推動「天空遊憩產業」，除現有熱氣球、飛機空中導覽，也要發展國內唯一「休閒跳傘」，並規畫明年4月鐵人三項活動中演出「空中跳傘秀」。

台東縣交通及觀光發展處長余明勳說，台東縣擁有壯觀海岸線、山川及蔚藍海岸、湛藍天空，每年除熱氣球和衝浪，也是國內鐵人三項運動勝地，今年Challenge Taiwan 國際鐵人三項競賽聚集 6200 名選手到台東競賽，明年賽事預定4月舉辦，縣府規畫開幕活動舉辦「跳傘秀」。

余明勳說，國發會官員昨對於安捷航空、天際航空都相當期待，認為是國發基金投資方向，他認為安捷明年1月空中觀光導覽遊程若受歡迎，將鼓勵業者增購新機，發展成為「天空遊憩產業」，從觀光導覽、醫療後送，還可發展國內第1個休閒跳傘活動。

安捷航空董事長高健祐低調表示，明年4月跳傘活動，安捷是配合縣府，對於這部分當然樂觀其成，公司P2012型雙螺旋槳飛機，能搭載9名乘客，加上機師2名共11人，可連續飛行4小時，是一架多用途的商用飛機，可依需求彈性調整，包括空中遊覽、空拍、跳傘及醫療後送都沒問題。

安捷航空日前引進全新義大利生產的P2012型雙螺旋槳飛機，飛抵台東豐年機場，縣府與安捷公司對於「天空產業」充滿期待，空中觀光導覽年底完成5階段審查後，明年1月中下旬就可營運，也規畫做為醫療後送專機。

台東縣府積極推動「天空休憩產業」，規畫結合安捷航空資源，發展國內唯一「休閒跳傘」。記者卜敏正／攝影
台東縣府積極推動「天空休憩產業」，規畫結合安捷航空資源，發展國內唯一「休閒跳傘」。記者卜敏正／攝影

跳傘 台東 熱氣球

延伸閱讀

台星恢復軍事合作 新加坡陸軍突擊營本周進駐南部施訓

網傳影片官兵跳傘「差點摔死」 軍方：只是降落地點不理想

安捷新飛機亮相 台東觀光增亮點醫護再提升

安捷航空新飛機 將提供台東空中導覽及醫療後送服務

相關新聞

公投紙票櫃底沒封死遭疑另加封條 基隆將向中選會反映

四大公投案今天投票，基隆各投開票所設有2個塑膠、2個紙投票櫃。但位在興竂里的一處投開票所，在貼封條前展示投票櫃各個角度給...

台南市勞工模範父親因疫情今表揚 最高齡得獎者92歲

台南市今年勞工模範父親因為疫情延到今天表揚；市長黃偉哲到場祝賀，也不忘提醒大家記得去投公投票。

基隆火車站街友保麗龍擋寒風 人安發外套提供臨時夜宿

近日天氣寒冷，低溫報到，基隆火車站街友人數增加，有的用保麗龍板、雨傘、報紙擋風，還有的搭起帳棚，入夜後都冷得發抖，一條棉...

想休閒跳傘！台東推「天空遊憩產業」 明年4月有跳傘秀

國發會國土處昨到台東縣開會，縣府安排參訪安捷航空、熱氣球天際飛行學校，說明積極推動「天空遊憩產業」，除現有熱氣球、飛機空...

宜蘭市長江聰淵一早投票 對宜蘭縣4公投案有信心

1218四大公投今天登場，表態代表民進黨挑戰2022縣長大位的宜蘭市長江聰淵，早上約9點17分抵達宜興橋下的投票所，行使...

「阿塱壹古道」台東端 縣府助公所將打造觀光門面

「阿塱壹古道」去年開放台東端50位名額登山健走後，吸引民眾報名踴躍，間接帶動達仁鄉南田部落觀光能見度，為提供完善的旅遊環...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。