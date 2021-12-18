想休閒跳傘！台東推「天空遊憩產業」 明年4月有跳傘秀

國發會國土處昨到台東縣開會，縣府安排參訪安捷航空、熱氣球天際飛行學校，說明積極推動「天空遊憩產業」，除現有熱氣球、飛機空中導覽，也要發展國內唯一「休閒跳傘」，並規畫明年4月鐵人三項活動中演出「空中跳傘秀」。

台東縣交通及觀光發展處長余明勳說，台東縣擁有壯觀海岸線、山川及蔚藍海岸、湛藍天空，每年除熱氣球和衝浪，也是國內鐵人三項運動勝地，今年Challenge Taiwan 國際鐵人三項競賽聚集 6200 名選手到台東競賽，明年賽事預定4月舉辦，縣府規畫開幕活動舉辦「跳傘秀」。

余明勳說，國發會官員昨對於安捷航空、天際航空都相當期待，認為是國發基金投資方向，他認為安捷明年1月空中觀光導覽遊程若受歡迎，將鼓勵業者增購新機，發展成為「天空遊憩產業」，從觀光導覽、醫療後送，還可發展國內第1個休閒跳傘活動。

安捷航空董事長高健祐低調表示，明年4月跳傘活動，安捷是配合縣府，對於這部分當然樂觀其成，公司P2012型雙螺旋槳飛機，能搭載9名乘客，加上機師2名共11人，可連續飛行4小時，是一架多用途的商用飛機，可依需求彈性調整，包括空中遊覽、空拍、跳傘及醫療後送都沒問題。