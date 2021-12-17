宜蘭縣長林姿妙領軍近百人 羅東街頭冒雨反萊豬

四大公投就是明天，國民黨籍、宜蘭縣長林姿妙今晚缺席黨中央「民主守夜」活動，帶領縣議員、羅東鎮長吳秋齡、鄉鎮代表、里長與居民等近百人，冒著大雨在羅東轉運站，向來往民眾呼籲「顧健康 反萊豬」。不過，國民黨打造的「反萊豬戰車」一度臨停人行道，遭台灣基進宜蘭黨部主委劉勇廷當場檢舉影響用路人權益，車輛隨即駛離。

林姿妙秉持守護宜蘭45萬縣民的健康，反萊豬立場堅決，晚間與縣議員黃琤婷、鄉親等，穿雨衣站在羅東街頭舉牌，希望鄉親在「反萊豬進口」的公投案，投下同意票；她說，為了宜蘭縣健康，大家要團結合作，一起努力把關。他們兵分兩路，由於就在轉運站，人來車往聽到廣播聲、喊話聲，多少都有抬頭觀看。

縣議員楊弘旻說，含有萊克多巴胺的豬肉，長期食用會累積在內臟，造成健康危害，加上微量萊劑可以不用標示，民眾不知道就可能會吃到。他提到，尤其不肖商人考量成本，一定會進口萊豬，認為不能為做生意而犧牲國民健康，因此得反對到底。

只是宣講過程中出現插曲，台灣基進宜蘭黨部主委劉勇廷說，他經過時發現，「反萊豬戰車」停在人行道，嚴重影響用路人權益，警察卻沒取締，才當場出面檢舉。警方對此回應，人行道確實不能臨停車輛，該車經檢舉後隨即駛離。