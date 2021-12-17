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花蓮水保服務中心揭牌 3個據點提供免費專業諮詢

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣水土保持服務團走入鄉鎮，在縣內北、中、南3區設點，今天揭牌，將提供專業水保諮詢服務。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣水土保持服務團走入鄉鎮，在縣內北、中、南3區設點，今天揭牌，將提供專業水保諮詢服務。圖／花蓮縣政府提供

花蓮縣全境有9成是山坡地，為兼顧水土資源保育與開發利用，縣府組成水土保持服務團；為擴大服務量能，北中南區水土保持服務中心今天同步揭牌，未來每個月第3周的星期三，有專業技師駐點，提供法規諮詢、施工指導等服務。

縣府農業處表示，全縣土地總面積有46萬餘公頃，其中就有多達41萬多公頃是是山坡地，縣府今年3月12日重新編組成立水土保持服務團，邀請具有水保、法律專業的專家學者，及實務經驗豐富的專業技師加入，為鄉親提供服務。

農業處長吳昆儒說，水保服務團專業技師走入社區部落，提供教育宣導，以及山坡地農牧用地開發利用方式與水保管理的專業服務，為了讓服務更全面，今天起在北、中、南同步揭牌成立水保服務中心。

揭牌儀式上也是服務團LOGO首度亮相，以保育類台灣黑熊為主視覺，結合山林、河流、太陽等，象徵保護山林水土資源，才能大自然生生不息。

縣府表示，水保服務中心分別設在縣府農業處、縣府中區及南區服務中心，未來，每個月第3周的星期三上午10時至下午3時，針對水土保持議法令與諮詢、簡易水土保持申報書填寫、農地水土保持工法、土石流防災等，只要與山坡地水土保持相關，都歡迎民眾就近免費諮詢，洽詢縣府農業處水土保持科電話（03）8221999 。

花蓮縣水土保持服務團團長鍾東宏，盼藉由成立北中南區服務中心，提供更貼近民眾的服務，也讓民眾更了解水保的重要。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣水土保持服務團團長鍾東宏，盼藉由成立北中南區服務中心，提供更貼近民眾的服務，也讓民眾更了解水保的重要。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣水土保持服務團走入鄉鎮，在縣內北、中、南3區設服務據點，提供專業水保諮詢服務。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣水土保持服務團走入鄉鎮，在縣內北、中、南3區設服務據點，提供專業水保諮詢服務。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣水土保持服務團走入鄉鎮，在縣內北、中、南3區設點，提供專業諮詢服務。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣水土保持服務團走入鄉鎮，在縣內北、中、南3區設點，提供專業諮詢服務。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣水土保持服務團由多位專家、學者及專業水保技師組成，深入鄉鎮駐點提供諮詢服務。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣水土保持服務團由多位專家、學者及專業水保技師組成，深入鄉鎮駐點提供諮詢服務。圖／花蓮縣政府提供

台灣黑熊 農地 花蓮

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