花蓮水保服務中心揭牌 3個據點提供免費專業諮詢
花蓮縣全境有9成是山坡地，為兼顧水土資源保育與開發利用，縣府組成水土保持服務團；為擴大服務量能，北中南區水土保持服務中心今天同步揭牌，未來每個月第3周的星期三，有專業技師駐點，提供法規諮詢、施工指導等服務。
縣府農業處表示，全縣土地總面積有46萬餘公頃，其中就有多達41萬多公頃是是山坡地，縣府今年3月12日重新編組成立水土保持服務團，邀請具有水保、法律專業的專家學者，及實務經驗豐富的專業技師加入，為鄉親提供服務。
農業處長吳昆儒說，水保服務團專業技師走入社區部落，提供教育宣導，以及山坡地農牧用地開發利用方式與水保管理的專業服務，為了讓服務更全面，今天起在北、中、南同步揭牌成立水保服務中心。
揭牌儀式上也是服務團LOGO首度亮相，以保育類台灣黑熊為主視覺，結合山林、河流、太陽等，象徵保護山林水土資源，才能大自然生生不息。
縣府表示，水保服務中心分別設在縣府農業處、縣府中區及南區服務中心，未來，每個月第3周的星期三上午10時至下午3時，針對水土保持議法令與諮詢、簡易水土保持申報書填寫、農地水土保持工法、土石流防災等，只要與山坡地水土保持相關，都歡迎民眾就近免費諮詢，洽詢縣府農業處水土保持科電話（03）8221999 。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言