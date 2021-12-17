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北捷公益列車駛入花蓮偏鄉 績優員工勉學弟妹勇敢追夢

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
台北捷運公司董事長李文宗（左）送上北捷車廂模型給文蘭國小校長許順欽，也邀學童到台北搭捷運。記者王燕華／攝影
台北捷運公司董事長李文宗（左）送上北捷車廂模型給文蘭國小校長許順欽，也邀學童到台北搭捷運。記者王燕華／攝影

北捷運回饋社會，啟動公益列車今年二度「走近偏鄉」，今天到花蓮文蘭國小由傑出校友、也是績優北捷司機員楊志傑分享，他告訴學弟妹「做好當下該做好的事」；北捷董事長李文宗強調，公益會持續做下去。

北捷多年來持續辦理捐贈舊電腦、無償提供弱勢團體設立庇護商店、各場站提供優惠票價等公益活動，去年啟動公益列車，遴選公司內績優原住民員工，回到家鄉分享心得，用自身經驗鼓勵學弟妹，以回饋母校。

去年公益列車駛入偏鄉，到台東縣利嘉、大南、賓朗，與花蓮縣瑞北、光復共5所小學，舉行「走近偏鄉，走入北捷」系列活動，今年仍不停歇，先前到台中市博愛、宜蘭南澳鄉碧侯兩所國小，今天下午再抵達文蘭國小。

阿美族的楊志傑當年以第一名從文蘭國小畢業，96年進入台北捷運，目前是司機員領班，駕駛技能與設備操作相當專業。他分享小時家境清寒，與哥哥寒暑假到處打工想辦法賺學費，楊志傑在鯉魚潭工讀，負責把天鵝船拉上岸，或者推回潭中。儘管如此，他不覺得辛苦，國中畢業後就隻身北上求學的他也告訴學弟妹「人不能忘本，無論走到哪裡，都要記得這裡是我們的故鄉」。

李文宗送上北捷車廂模型給文蘭校長許順欽留念，並邀請文蘭國小學童們到台北搭乘捷運，他說，公益列車今年是第2年，還會持續做下去。

秀林鄉長王玫瑰也出席北捷公益活動，她說，米亞丸（文蘭）是秀林鄉最小的部落，但是人才輩出，楊志傑就是很好的例子，他在北捷工作認真表現優異，是部落的驕傲。

台北捷運公司公益列車今天下午開到花蓮秀林鄉文蘭國小，由校友也是績優員工楊志傑分享成長經驗。記者王燕華／攝影
台北捷運公司公益列車今天下午開到花蓮秀林鄉文蘭國小，由校友也是績優員工楊志傑分享成長經驗。記者王燕華／攝影
台北捷運公司公益列車今天下午開到花蓮秀林鄉文蘭國小。記者王燕華／攝影
台北捷運公司公益列車今天下午開到花蓮秀林鄉文蘭國小。記者王燕華／攝影

北捷 原住民

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