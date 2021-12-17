基市防疫旅館1月15至31日尚有空房 放寬市民補助條件

桃園防疫旅館爆發新冠肺炎群聚感染疫情，基隆市政府加強4大防疫作為，增加防疫旅館旅客採檢次數、有症狀即採檢、查核防疫旅館及檢視通風空調。另市府說，目前基市防疫旅館1月15日至1月31日尚有空房，為紓解春節防疫旅館量能不足情形，放寬市民防疫住宿補助條件。

基隆市長林右昌表示，市府已啟動加強防疫旅館防疫措施，由衛生局與觀光及城市行銷處共同落實防疫旅館防疫工作，衛生局已針對返台入住基隆防疫旅館之民眾，增加快篩頻率與追蹤，於返家居家檢疫期間加強查核，如有違反規定者將加重裁罰。

另邀集感控專家與勞動及職業安全衛生專家學者針對防疫旅館防疫環境通風、空調管理進行全面查核、檢視及追蹤。市府觀銷處加強防疫旅館業者防疫宣導及旅宿經營的查核，如有違反旅宿經營規定亦將依發展觀光條例裁罰。

基隆市原有6家防疫旅館，房間數200間，市府積極向旅宿業者宣導，本月再新增1家防疫旅館，房間數增加到223間，截至12月17日共有2267人入住防疫旅館，入住率約74.65%。因應春節返國需求，市府與交通部觀光局在台灣旅宿網每日更新公布防疫旅館資訊，目前基市防疫旅館1月15日至1月31日尚有空房。

基隆市自5月22日至12月31日提供基隆市市民每晚500元，最多14晚即7000元之住房補助，截至12月17日共有700位市民受惠，合計補助金額327萬5000元。為紓解春節防疫旅館量能不足情形，放寬市民防疫住宿補助條件，於明年1月1日至31日市民入住基隆市旅宿業者，在台北市及新北市連鎖經營之防疫旅館，亦可申請市民住宿補助，請洽（02）24264866。

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基隆防疫諮詢專線（02）24276154