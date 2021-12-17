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日本火山浮石損台灣漁船 立委：應研擬災害補償

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
日本火山浮石台灣漁民船隻受損，蔡適應：研擬災害補償。圖／蔡適應服務處提供
日本火山浮石台灣漁民船隻受損，蔡適應：研擬災害補償。圖／蔡適應服務處提供

日本小笠原群島海底火山噴發，造成多孔火山碎屑岩滿布周邊海域，形成海面上漂浮大量浮石，近日浮石隨洋流、季風漂向新北、基隆等北部多個港口，造成許多船隻作業時，引擎吸入大量浮石，導致船隻受損問題。立委蔡適應說，針對船隻受損部份，他建議漁業署以專案的方式，研擬天然災害補償，以及港口清理的作業機制，並速建立預警機制，以防我國其他港口或周遭鄰近國家受害。

今天上午立委蔡適應、市議員張秉鈞邀集海洋委員會、海洋保育署、海巡署、農業委員會漁業署、水產試驗所、環境保護署、基隆市政府產業發展處、基隆區漁會等多個單位，研究後續因應之道。

蔡適應表示，海底火山浮石隨著黑潮，歷經多個月的漂浮，從台灣東部海岸蔓延到北部的海岸，還持續往西部前進，他建議行政院召開跨部會的專案會議，推估這樣的狀況會持續多久的時間，涵蓋的範圍等，都需要來對漁民們警示，以維護作業的安全。

蔡適應說，火山浮石對於生態的影響狀況，還有打撈上岸的浮石後續的處理方式等，希望海洋委員會採樣送驗完成後，向我們來說明，他也要求海洋委員會針對浮石的動態狀況，即時的揭露資訊、公布在網路上提供資訊。

針對漁民的船隻受損部份，蔡適應請漁業署和基隆區漁會合作，來調查各港口的船隻受損現況，以專案的方式，來研擬天然災害補償，以及港口清理的作業機制，由於受害範圍持續在擴大中，這點必須快速建立預警機制，以防我國其他港口或周遭鄰近國家受害。

日本火山浮石台灣漁民船隻受損，蔡適應：研擬災害補償。圖／蔡適應服務處提供
日本火山浮石台灣漁民船隻受損，蔡適應：研擬災害補償。圖／蔡適應服務處提供
日本火山浮石台灣漁民船隻受損，蔡適應：研擬災害補償。圖／蔡適應服務處提供
日本火山浮石台灣漁民船隻受損，蔡適應：研擬災害補償。圖／蔡適應服務處提供
日本火山浮石台灣漁民船隻受損，蔡適應：研擬災害補償。圖／蔡適應服務處提供
日本火山浮石台灣漁民船隻受損，蔡適應：研擬災害補償。圖／蔡適應服務處提供
日本火山浮石台灣漁民船隻受損，蔡適應：研擬災害補償。圖／蔡適應服務處提供
日本火山浮石台灣漁民船隻受損，蔡適應：研擬災害補償。圖／蔡適應服務處提供

蔡適應 基隆 漁業署

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