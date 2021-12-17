宜蘭三星推美食特產 青蔥銀柳節明起開跑

宜蘭三星是青蔥和銀柳的故鄉，為迎接農曆春節到來，年度盛會「2022青蔥銀柳節」明起正式開跑，重頭戲主活動明年1月15日、16日在青蔥文化館登場。三星地區農會今天舉辦宣傳記者會，現場不只展示農特產，還有蔥油餅、熱茶等美食，縣長林姿妙熱情邀請全國鄉親來三星吃青蔥、賞銀柳、玩體驗。

三星鄉獨特地理環境與氣候，孕育青蔥、銀柳等特色經濟作物，縣長林姿妙表示，全國品質最好的青蔥在三星種植面積142公頃、年產值5億元，而銀柳產量佔全國9成以上、栽種面積32公頃、產值約2500萬元。三星地區農會總幹事李智遠說，今年未受颱風影響，青蔥品質優異，蔥香濃郁且細緻軟嫩，銀柳則是粒粒飽滿、芽鱗色澤艷紅。

銀柳最近進入採收期，三星農民忙得不可開交，為趕出貨外銷馬來西亞、新加坡等華人地區。銀柳音似台語「銀柳」，代表幸福滿滿、財源滾滾，是年節家中擺飾、送人的應景好禮，農會今天也在現場擺出多組漂亮的銀柳花藝。