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全台首座阿美族主題園區 花蓮豐羽計畫發包後年底完工

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣府推動多年，在光復鄉馬太鞍部落打造全台首座阿美族主題園區，作為文化保存與研究重要基地，近日終於發包，圖為「豐羽」計畫模擬圖。圖／縣府提供
花蓮縣府推動多年，在光復鄉馬太鞍部落打造全台首座阿美族主題園區，作為文化保存與研究重要基地，近日終於發包，圖為「豐羽」計畫模擬圖。圖／縣府提供

花蓮縣政府為推動並保存原住民文化，在光復鄉馬太鞍部落打造全台第一座以阿美族為主題的「豐羽」計畫園區，因疫情、營建原物料飆漲等影響，招標14次終於發包，預計明年3月開工，後年底完工，將以「在地連結」為核心價值，成為中南區原住民族文化及歷史研究基地。

縣府原住民行政處長陳建村說，豐羽計畫基地位於台9線光復鄉中油加油站旁的部落豐年祭場地及周邊土地，占地1.5公頃，計畫興建阿美族文化展示陳列區、表演廳、數位體驗、圖書典藏空間及研究室等，工程經費1.8億餘元，由知名建築師曹羅羿團隊規畫設計，建築相當有特色，將以山脈美景為概念，巧妙的運用建物堆疊層次，塑造山脈連綿的景致。

豐羽計畫早在民國102年就開始推動，民國108年10月獲得內政部核定都市計畫變更，隔年中央同意無償用撥用土地，縣府取得建照，去年11月招標，但逢疫情缺工，加上鋼材、混凝土等營建原物料價格飛漲，1年來流標14次，縣府多次研商與修正招標方式，減少工項，近日第15次終於發包。

縣府表示，位於花蓮中區的光復鄉，有馬太鞍、太巴塱兩個全國最大的阿美族部落，太巴塱部落祭祀廣場已興建完成，另有花東基金核定的太巴塱部落驛站計畫已在規畫執行，因此縣府極力爭取馬太鞍部落的豐羽計畫，打造全台第一座以阿美族為主題的特色園區，作為推動原住民文化及傳統藝術人才培育，留住在地人才，推廣原住民族文化、提振部落永續經營的重要基地。

縣長徐榛蔚說，豐羽計畫以「在地連結」作為核心價值，將以多元文化推廣模式，帶動馬太鞍部落及光復鄉整體發展，成為花蓮最具代表性的原住民文化交流平台。

花蓮縣府推動多年，在光復鄉馬太鞍部落打造全台首座阿美族主題園區，作為文化保存與研究重要基地，近日終於發包，圖為「豐羽」計畫模擬圖。圖／縣府提供
花蓮縣府推動多年，在光復鄉馬太鞍部落打造全台首座阿美族主題園區，作為文化保存與研究重要基地，近日終於發包，圖為「豐羽」計畫模擬圖。圖／縣府提供

原住民 阿美族 花蓮

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