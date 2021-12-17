考古挖出諸聖教堂遺址後 和平島市場成圖像說故事展場

和平島考古2019年挖出諸聖教堂遺址，緊鄰的和平島市場也開始被學者重視，國立台灣海洋大學和平島及其周邊地域創生與永續發展團隊，用圖像故事把沒落的和平島市場打造成充滿藝術氣息的藝廊，將歷史悠久富含人文情懷的和平島市場當作展覽的會場，今天開展。並與社寮社區發展協會合作，重新整建社區關懷據點，成為和平島旅遊資訊站，提供旅客和平島旅遊資訊。

國立海洋大學教育研究所嚴佳代助理教授說，期待大家一起來感受和平島的改變，開幕前大家合力把市場每一攤都打掃好，今天上午十分熱鬧。和平島旅遊資訊站共40個店家，除摺頁與手冊以外，在旅遊資訊站以及店家都有一個一樣的門牌，代表著用共同的理念連結在一起，大家可以互相幫忙。

市議員張淵翔說，把古蹟、遺址和傳統市場商圈結合，讓市場商圈活絡起來，是非常好的再生活化方式，尤其融入在地文創作品、團體、個人創作、社區等，展出和平島歷史脈絡與圖像，讓大家更了解和平島過去歷史、生活，也重新認識傳統市場、活絡商機。

嚴佳代表示，和平島是十七世紀大航海時代重要的貿易據點，西班牙人、荷蘭人、日本人、 福州人與巴賽族原住民在和平島形成一個跨國市集，西班牙人也稱之為「聖薩爾瓦多大街」，漢人則稱之為「福州街」的「小澗內」，(對於西班牙人而言稱之華人 的聚落為「Parián」，中文稱為「澗內」)，等於現在的「唐人街」。

隨著基隆產業的轉型，和平島居民大幅減少，連帶影響和平市場的發展，和平市場不僅攤位縮減、消費人潮流失，而在疫情爆發後此情況更為嚴重。然而市場屋頂破損嚴重， 下雨天時常漏水，造成採買不便，再加上市場管理資金不足，設備老舊無力維修，讓和平島市場衍伸許多衛生與安全的問題。

國立台灣海洋大學「打造和平 島國際旅遊島-和平島及其周邊地域創生與永續發展」團隊，用圖像故事把沒落的和平島市場打造成充滿藝術氣息的藝廊，並與社寮社區發展協會合作，重新整建社區關懷據點，成為和平島旅遊資訊站，提供旅客和平島旅遊資訊。