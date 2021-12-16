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宜蘭「三層坪」開放最後1天 人潮擠爆像菜市場、小路塞滿車

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭大礁溪「三層坪」開放的最後1天，人潮擠爆園區，像是吵雜的菜市場。圖／翻攝卡幄汀臉書
宜蘭大礁溪「三層坪」開放的最後1天，人潮擠爆園區，像是吵雜的菜市場。圖／翻攝卡幄汀臉書

宜蘭大礁溪「三層坪」農塘今天是開放最後一天，人車不斷湧入，連遊覽車也載客人來，把小村落的道路擠到水洩不通；農塘四周及景觀棧板全都站滿遊客，有人一腳踩進爛泥，高跟鞋的鞋跟斷了，拎著鞋也要去看美景，讓人直呼誇張。

「三層坪」原本是水保局利用私有土地整理的水利灌溉，階梯式農塘四周遍植落羽松，最近正是落羽松最美季節，又剛好設施完成，上周低調開放，遊客在網路po美照後瞬間爆紅，吸引人潮搶入園，尤其上周六日天氣好，遊客蜂擁而至，園區草皮踩爛，更有人為了拍攝美照跨入農塘，非常危險，寧靜小村道路塞滿車，居民進出都成問題。

水保局日前與地主討論決定17日起封園，今天是開園最後一天，整日人潮絡繹不絕。遊客表示，潺潺流水的階梯式農塘，本來就美，但落羽松就是這個季節，過了就沒有，要拍美景趁現在。

地主說，今天爆多遊客比周六日還可怕，草皮持續被破壞，綠地變爛泥沒辦法去管了，有人高跟鞋的鞋跟斷了，拎著鞋也要走完一圈，農塘四周能夠觀景拍照的地方幾乎都被站滿，像「菜市場」人聲吵雜。

最誇張是，由於入園欣賞農塘美景不收費，不少遊覽車載著一車車的客人進園，不必花錢看美景，使得村落道路被大小車塞爆。呂姓居民形容說「這輩子，第一次看到村子裡的這麼多車」，人潮比上周多，簡直就是一場「惡夢」。

「還好，明天要封園了」，小村居民終於可以鬆了口氣。宜蘭縣枕山產業文化促進會理事長游溪池表示，三層坪園區最近被破壞，最近的確需要好好整理恢復景觀，等到入園「總量管制」等配套措施確定後，明年再看看何時開園。

宜蘭大礁溪「三層坪」開放的最後1天，遊客搶著拍攝美景，因為落羽松的季節只有現在。圖／翻攝卡幄汀臉書
宜蘭大礁溪「三層坪」開放的最後1天，遊客搶著拍攝美景，因為落羽松的季節只有現在。圖／翻攝卡幄汀臉書
宜蘭大礁溪「三層坪」開放的最後1天，人潮擠爆像菜市場，而且道路塞滿車，居民進出都成問題。圖／翻攝卡幄汀臉書
宜蘭大礁溪「三層坪」開放的最後1天，人潮擠爆像菜市場，而且道路塞滿車，居民進出都成問題。圖／翻攝卡幄汀臉書
宜蘭大礁溪「三層坪」開放的最後1天，人潮擠爆像菜市場，道路塞滿車，連遊覽車都載客人進去免費看美景。圖／翻攝卡幄汀臉書
宜蘭大礁溪「三層坪」開放的最後1天，人潮擠爆像菜市場，道路塞滿車，連遊覽車都載客人進去免費看美景。圖／翻攝卡幄汀臉書
宜蘭大礁溪「三層坪」開放的最後1天，人潮擠爆像菜市場，而且道路塞滿車，居民進出都成問題。圖／翻攝卡幄汀臉書
宜蘭大礁溪「三層坪」開放的最後1天，人潮擠爆像菜市場，而且道路塞滿車，居民進出都成問題。圖／翻攝卡幄汀臉書

落羽松 高跟鞋 水保局

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