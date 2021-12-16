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想在農曆年前找到工作 把握基隆今年末場就業媒合活動

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆就業中心21日下午辦理聯合徵才活動，邀請10家廠商提供149個工作機會。圖／基隆就業中心提供
基隆就業中心21日下午辦理聯合徵才活動，邀請10家廠商提供149個工作機會。圖／基隆就業中心提供

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署基隆就業中心21日下午辦理聯合徵才活動，邀請10家廠商提供149個工作機會。這是基隆就業中心今年最後一場就業媒合活動，想在年前找到工作的求職者，可把握這次現場面試機會。

基隆就業中心表示，聯合徵才活動訂於21日下午2點到4點在中心（基隆市中正區中正路102號）舉行，共有149個多樣化職缺供選擇，工作區域也涵蓋基隆、瑞芳、汐止、內湖、南港等地，滿足不同地區求職者的需求。

這次的工作機會包括服務業美廉社招募儲備店長與門市人員。東京都保全提供30個保全人員職缺，工作地點分在基隆、汐止及南港、內湖供選擇。凱展開出10名展場服務人員需求。常春藤居家長照機構徵求6名居家服務員。

製造業部分，瑪居禮電波工業公司徵求作業員、倉管員及工程師、國內外業務員。東方聯合耐火公司、廣運機械工程公司、聯華食品公司及超邁工業公司，分別提供作業員、技術員、維修員、品管員、儲備幹部、設備維護工程師等多樣職缺。運輸倉儲業的伸鴻公司徵求超商物流理貨員（日班）及超商物流整箱理貨員（中班）各5名。

基隆就業中心主任盛慧中表示，年關將屆，儘早將工作確定下來可以安心過個好年。提醒求職朋友，如果對履歷撰寫或面試技巧信心不足，可先到基隆就業中心或六堵分站尋求專人協助，較弱勢的求職者在面試前也可申請「協助特定對象及弱勢求職者服裝儀容整備服務計畫」打點門面，有2000元的額度可以運用。相關細節可電洽基隆就業中心(02)2422-5263及六堵分站(02)2451-5020，或上「台灣就業通」網站（https://www.taiwanjobs.gov.tw/） 查詢。

基隆就業中心21日下午辦理聯合徵才活動，邀請10家廠商提供149個工作機會。圖／基隆就業中心提供
基隆就業中心21日下午辦理聯合徵才活動，邀請10家廠商提供149個工作機會。圖／基隆就業中心提供

基隆 求職

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