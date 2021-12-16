宜蘭推觀光 縣府請國際獲獎團隊拍形象短片

為振興COVID-19疫情後宜蘭觀光，宜蘭縣政府委託曾在國際獲獎的團隊以「有水皆宜」概念，跳脫傳統大山、大景的拍攝手法，拍攝6部短片，日後將在各媒體通路播出。

宜蘭縣長林姿妙今天在縣府出席短片首映會時說，上天帶給宜蘭豐沛雨水，孕育溪流、湧泉、溫泉、濕地、瀑布與湖泊，也滋養稻米、青蔥、絲瓜等農作物；宜蘭好山好水與優質環境是縣民用心維護而來，也是珍貴資產。

她表示，為振興疫情後宜蘭的觀光與經濟，縣府委託曾在國際上獲獎，也是第58屆金馬獎視覺總監、Bito創辦人暨創意總監劉耕名，帶領拍攝團隊製作6部宜蘭城市形象短片，相信有助於提振觀光產業。

今天也出席記者會的劉耕名說，經長時間田野調查發現，宜蘭最重要的特色就是「水」，宜蘭的純淨、療癒、豐饒都來自於水的滋潤。宜蘭的生活就是人與自然、人與水之間的相處之道。這次以「有水皆宜」的概念貫穿所有影片，希望為宜蘭營造更鮮明的城市形象。

縣府表示，這6部影片分別呈現年輕人愛泡湯、阿伯熱愛衝浪、雨中撐傘的青春友情、闔家賞螢樂與農民汗水滋養的農產品等主題，日後將在國內各媒體通路播出。此外，這6部影片未來將配合國外旅遊的開放與復甦，運用觀光推介會、旅展及活動等，搭配中、英、日、韓4種語言，行銷宜蘭觀光，增進國外遊客對宜蘭的整體印象及好感。