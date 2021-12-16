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台東跨年晚會 MATZKA與舒米恩故鄉壓軸演出

中央社 / 台東縣16日電

台東跨年節目表出爐，將邀請潘越雲等歌手，在台東市舊火車站歡唱6小時，最後由台東歌手MATZKA和舒米恩壓軸登台演出。

台東縣政府文化處今天發布新聞稿表示，今年跨年卡司出爐，將自12月31日傍晚6時起在台東市舊火車站後方草皮舉辦，將分為女力、搖滾、電音及新年派對等系列節目，連續6小時演出，包括潘越雲、卓義峯、阿福等人登台獻唱，並由MATZKA及Suming舒米恩壓軸。

文化處表示，台東縣的12月溫馨滿點，縣政府也陸續在台東縣府廣場、TTstyle原創館（波浪屋）前草地廣場等地點亮耶誕樹燈，希望在歲末能讓大家感受希望與溫馨的氛圍。

文化處指出，12月24、25、26日將舉辦定點宗教音樂會，邀請到在地藝人與教會合作，讓整個市區充滿耶誕氣息。

台東 火車站 跨年

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