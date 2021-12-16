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能保留卻要移植老樹 立委籲別開先例

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
林先生特別製作目前公路總局計劃路線與周邊環境的模型，說明道路北推方案。（Photo by 林志怡／台灣醒報）
林先生特別製作目前公路總局計劃路線與周邊環境的模型，說明道路北推方案。（Photo by 林志怡／台灣醒報）

各地老樹恐被迫成為公共工程下的犧牲品！宜蘭外環道工程計畫可以保留、卻選擇移植百年老楓香樹，時代力量立委陳椒華呼籲，老樹本存危機層出不窮，不應該在有替代方案的情況下，還選擇傷害景觀的方案，公路總局若開此先例，往後遇到類似情況，在地資源可能遭到犧牲。

宜蘭百年老楓香危機

陳椒華指出，近期老樹保存危機的相關陳情層出不窮，本次公路總局規劃台二庚線延伸線的礁溪外環道路線，經過當地一棵有百年歷史的老楓香樹，並規劃將其移植，但老楓香樹是當地許多民眾的共同回憶，許多民眾都希望原地保留，盼公路總局更改設計、尋求雙贏。

對此老楓香樹所在地的地主林先生也說，希望工程能避免影響原有的環境風貌，盼工程路段北推、迴避老楓香樹所在地，也指控公聽會官僚式回覆民眾意見、不接受移植以外的其他方案。宜蘭縣惜溪聯盟召集人康芳銘則指出，老楓香樹位於淺山與平原交界處，屬於生態敏感區，應重新進行生態檢核，並落實資訊公開與公民參與。

公總盼維持原方案

公路總局回應指出，若要進行大規模更動，包括評估、說明會、各方溝通與流程全部都要重新來過，但也曾因應民眾對於老楓香樹保留的意見，提出岔道方案，包括北推方案在內，三個方案「技術上可行，錢多錢少而已」，公路總局希望維持原方案。

康芳銘對公路總局的回覆表達強烈不滿，並強調應對工程各階段進行生態檢核，不能無視老樹、生態敏感與保育類動物的重要性；交通部也對保護老樹生態表示支持，但緩頰指出，工程也要考慮當地居民的實際需要，強調老樹遷移前須經過宜蘭縣政府的申請。

宜蘭縣樹藝景觀所則表示，通案面對老樹問題，會希望原地保留，除非實在不可行才考慮進行遷移。

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宜蘭 陳椒華 時代力量

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