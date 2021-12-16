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影／Bito導演劉耕名操刀「有水皆宜」城市形象短片首映

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府委託金馬獎視覺總監劉耕名（右）導演，製作濛、潮、渲、瀅、滋及宜蘭水自述，共6支城市形象短片，行銷宜蘭。記者戴永華／攝影
宜蘭縣政府委託金馬獎視覺總監劉耕名（右）導演，製作濛、潮、渲、瀅、滋及宜蘭水自述，共6支城市形象短片，行銷宜蘭。記者戴永華／攝影

宜蘭縣政府委託金馬獎視覺總監劉耕名團隊製作城市形象短片，跳脫傳統大山大景拍攝手法，以「有水皆宜」貫穿6支影片，內容呈現年輕人泡湯、阿伯愛衝浪、青春友情、闔家賞螢、農耕美食等，訴說不同層次的人文面相，讓人看了滿滿感動。

縣府今天舉行形象短片首映，劉耕名卻塞在半路車子開了2小時才到宜蘭，他笑說，天氣好，大家奮不顧身衝宜蘭，當車子開出雪隧後視覺豁然開朗，瞬間切換心情，這裡人文薈萃，屬於世界級的城市，他很討厭大家把宜蘭形容是大台北的後花園，其實他很多朋友從台北搬來宜蘭住，再去台北工作，台北才是宜蘭的後花園。

劉耕名導演旅居紐約，後來回台創辦Bito，曾拿下ADC, D&AD, iF, 德國紅點等國際大獎，並擔任連續5屆金點獎、第28屆金曲獎視覺統籌，2017年拍攝第29屆世界大學運動會形象影片《Taipei in Motion》，翻轉世大運形象享譽國際，更是今年第58屆金馬獎視覺總監，被譽為國內品牌形象金獎操刀手。

劉耕名表示，觀察發現蘭陽平原最重要的特色是水，大地的純淨、療癒、豐饒都來自於水的滋潤；宜蘭的生活就是人與自然、人與水的相處之道，這次以「有水皆宜」概念貫穿6支影片，營造鮮明的城市形象。

鏡頭聚焦在宜蘭的「水」，其中5支各30秒短片分別以濛、潮、渲、瀅及滋等「水」字邊設計，呈現宜蘭的泉、海、雨、夜及農等五大主題，另1支2分鐘長片則以宜蘭的水自述，會有中英日韓4種語言版本。

縣長林姿妙表示，上天帶給宜蘭豐沛雨水，孕育溪流、湧泉、溫泉、濕地、埤塘、瀑布與湖泊，滋養稻米、青蔥、絲瓜等農作；好山好水與優質環境是珍貴的資產，感謝拍攝團隊用心發掘故事，相信短片將有助於提升宜蘭的形象與觀光。

呈現年輕人泡湯的「濛」短片。圖／縣府提供
呈現年輕人泡湯的「濛」短片。圖／縣府提供
「有水皆宜」貫穿6支影片，內容呈現年輕人泡湯、阿伯愛衝浪、青春友情、闔家賞螢、農耕美食等，訴說不同層次的人文面相。
「有水皆宜」貫穿6支影片，內容呈現年輕人泡湯、阿伯愛衝浪、青春友情、闔家賞螢、農耕美食等，訴說不同層次的人文面相。
宜蘭縣政府委託金馬獎視覺總監劉耕名（右）導演，製作濛、潮、渲、瀅、滋及宜蘭水自述，共6支城市形象短片，行銷宜蘭。記者戴永華／攝影
宜蘭縣政府委託金馬獎視覺總監劉耕名（右）導演，製作濛、潮、渲、瀅、滋及宜蘭水自述，共6支城市形象短片，行銷宜蘭。記者戴永華／攝影
「滋」養大地的農作，辛苦農民栽種出好滋味。圖／縣府提供
「滋」養大地的農作，辛苦農民栽種出好滋味。圖／縣府提供
代表闔家賞螢的城市形象短片「瀅」。圖／縣府提供
代表闔家賞螢的城市形象短片「瀅」。圖／縣府提供
象徵友情的短片「渲」。圖／縣府提供
象徵友情的短片「渲」。圖／縣府提供
阿伯愛衝浪的形象短片「潮」。 圖／縣府提供
阿伯愛衝浪的形象短片「潮」。 圖／縣府提供

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