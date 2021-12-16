基隆銘傳國中改建校舍 連3年新生暫要「流落」外地上課

基隆市政府發包改建銘傳國老舊文藝、科學大樓，可增加8間教室和一座半戶外球場。因應施工，這學年起7年級（國一）學生都到已停招的尚智國小校園上課，8年級再回學校。基隆市長林右昌今天主持動工典禮時說，期待新教學大樓開啟銘中新風貌，工程一定要如期在2023年底完工，讓所有學生都回到校園一起上課，完成學業。

教育處表示，銘傳國中老舊校舍改建工程總經費2億8000多萬元，中央補祖1億8000多萬元，其餘由基市府自籌經費。工程今天動土，工期為660個日曆天，預計2023年底完工。

銘傳國中老舊校舍改建工程在前校長許文璋任內推動，林右昌表示，改造銘中校園本來還有一個更遠大的構想，就是希望把操場向外延伸，不過因為地形限制，加上造價實在過於龐大，這個夢想現階段沒有辦法完成，只能先拆除重建兩棟老舊校舍。

林右昌說，銘傳國中是本市優質學校，經營得非常好，也是額滿學校，許多學生都想要擠進來。校長、老師這麼努力，同學這麼優秀，很可惜因為是有非常長久歷史的學校，所以校舍環境、校園空間不足。新大樓完成後，可容納更多學校的需求，學生也有更好的學習空間與環境。

由於工地位在銘傳國中校園「核心區」，林右昌提醒校方在施工期間，老師多辛苦一點，校長多注意一點，確保學生上下學安全，工地周遭的安全警示也一定要做好。