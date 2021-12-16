行動急診室 台東8鄉鎮完成高級救護隊

第一時間搶救重傷患的台東縣消防局「高級救護隊」，宛如「行動急診室」，台東縣目前已配屬8個鄉鎮，預計2025年完成「一鄉一高救隊」，提升醫療能量。

台東幅員遼闊，往往送醫急救需要半小時以上，生命和時間拔河。台東縣消防局10年前開始成立「高級救護隊」，被形容為「行動急診室」，在傷患未到醫院前搶救生命，迄今8個隊成效顯著。

台東縣消防局緊急救護科長孫揚文今天接受媒體訪問時表示，台東縣有16個鄉鎮市，已成立8支高救隊配屬在8個鄉鎮市，今年培訓完成30名高救隊員，預計2022年分別配置在鹿野、池上及綠島等3個鄉，共計3支高救隊；2023年在國發會離島基金挹注下，再培訓30名高救隊員，預計2025年完成剩餘5個鄉鎮成立5支高救隊。

孫揚文表示，台東縣地形幅員遼闊，在緊急醫療能量缺乏下，無論從東海岸的長濱鄉、縱谷線的海端鄉，甚至是南迴線的達仁鄉，緊急救護送往市區車程都需耗時逾1小時以上，使得傷病患於途中發生憾事，因此消防局自2011年成立高級救護隊，專責進行到院前的緊急急救任務，將醫院急診概念延伸。

孫揚文表示，統計至今年11月，由高救隊到院前搶救成功的達到33%，等於每3個到院前心肺功能停止（OHCA）傷病患，就有1人救活；另經過後續急救治療，存活出院率也提升至6成左右。高救隊的成立，把過去10年前台東縣的緊急醫療能量，從僅有3%救活率，大幅提升。

另外，目前綠島傷病患後送部分，已和空勤隊接軌，明年綠島高救隊成立，在傷病患急救作為過程中，會同步傳輸到空勤隊，讓救護直升機上的高級救護員，就能直接掌握接手，將傷病患後送醫院，這將是全台離島首支有高救隊的縣市，也是一大突破。

台東縣消防局表示，高級救護員的培訓時間長達10個月，其中8個月都是經過合格醫師訓練，後2個月必須到醫院實習，由急診室醫師實際指導各種緊急處置作為，完成訓練及實習後，再考取衛福部合格證照，才能正式成為1名合格的高救隊員。而台東縣在2025年將有100名高救隊員，讓各鄉鎮都擁有「行動急診室」。