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公投選票運送蘭嶼一度受阻 今天順利搭機運達！

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
公投選票昨天台東完成點交分裝，並在警力戒護下送往16鄉鎮市公所，不過，離島的蘭嶼鄉選票，因天候不佳影響，班機取消運送受阻。今天早上9點25分順利搭上班機，將選票運達蘭嶼。記者尤聰光／攝影
公投選票昨天台東完成點交分裝，並在警力戒護下送往16鄉鎮市公所，不過，離島的蘭嶼鄉選票，因天候不佳影響，班機取消運送受阻。今天早上9點25分順利搭上班機，將選票運達蘭嶼。記者尤聰光／攝影

公投選票昨天台東完成點交分裝，並在警力戒護下送往16鄉鎮市公所，不過，離島的蘭嶼鄉選票，因天候不佳影響，班機取消運送受阻。公所選務人員擔心影響後續作業，改搭今天一早班機，又遇上班機問題，折返台東，幸航空公司緊急調度班機，終於將選票運達蘭嶼。

蘭嶼鄉公所選務中心執行祕書施森茂說，昨天在縣府點交選票完成後，欲搭下午1點30分班機，卻遇到天候不佳影響，班機全面取消，所以改搭今天早上8點10分，途中又遇到班機問題，折返豐年機場，好在航空公司調度另一班飛機，9點25分順利起飛抵達蘭嶼機場。

施森茂說，確實很擔心東北季風期間，客輪及班機會停駛停飛，因此，昨天提前運送公投選票，最晚也要在今天送達，不然時間拖久了，會影響後續作業；蘭嶼公投選票共計有4290張，目前已存放在公所內，並由警方看管戒護。

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