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宜蘭市長參選人游國連競選車亮相 新的一年「勁虎」過

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭市長參選人游國連敀行動競選車今天亮相，是可愛的「勁虎」小貨車。 圖/游國連提供
宜蘭市長參選人游國連敀行動競選車今天亮相，是可愛的「勁虎」小貨車。 圖/游國連提供

宜蘭市長參選人游國連的行動競選車今亮相，是由一輛小貨車改裝而成，名叫「勁虎」，台語唸起來「勁好」，相當討喜。他說，邁向虎年，要讓市民感受到年節味道，祝福大家新的一年「勁好」過。

他今天選擇從宜蘭市金六結土地公廟前廣場出發，有深刻意涵，因為游國連家族世居宜蘭市金六結，居住在金六結庄內小矮磚房內，自小家中就不富裕，有時候會去金六結營區附近的麻竹園裡幫忙，也需要砍柴來點燃大灶，燒水洗澡；幫忙餵養豬、雞飼料，因此更能體會基層生活艱苦時的感受。

今天開出「勁虎」的是市長參選人游國連的父親游再添，他從年輕到退休都在開計程車，載過許多政治人物，最有名的是法務部前部長陳定南，也讓游國連更有近距離接觸學習到陳前部長的清廉精神與務實態度。

游國連表示，老家出發一本初衷，不會忘記部長從政精神，未來將秉持著「接觸市民、聆聽想法」的作為，了解鄉親需求，開創更多元的可能性，未來這台車將會跟垃圾車掃街，宜蘭市38里不管是菜市場、夜市等地方都能看到，大家看到行動宣傳車可以打打招呼。

宜蘭市長參選人游國連敀行動競選車今天亮相，是可愛的「勁虎」小貨車。 圖/游國連提供
宜蘭市長參選人游國連敀行動競選車今天亮相，是可愛的「勁虎」小貨車。 圖/游國連提供

宜蘭 計程車 陳定南

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