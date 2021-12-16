公投倒數 徐榛蔚、傅崐萁合體宣講催4個都同意

公投進入倒數階段。花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁夫妻檔，昨起搭宣講公投車走遍全縣，高喊「4個都同意，台灣更美麗」，呼籲鄉親一定要出來投票，行使公民責任，也守護台灣下一代的未來。兩人的公投車今天繼續向北，到中區壽豐、和北區的新城、秀林鄉宣講。

徐榛蔚昨天請假，與傅崐萁一早搭乘車側掛有「守護孩子挺公投」及「拒吃毒豬」、「公投大選」、「珍愛藻礁」、「重啟核四」看板的公投戰車，從花蓮最南端的富里鄉出發，繞行卓溪、玉里，晚間再到中區5鄉鎮。

徐榛蔚說，4項公投攸關民生、環境、經濟及民主等重要議題，萊豬牽涉食安是民生問題；核電是經濟問題，穩定供電才能讓經濟大步向前；保護藻礁和環境永續息息相關，呼籲鄉親勇敢站出來，投下4個同意，讓台灣更美麗。

傅崐萁表示，中選會已經公告，這次公投案具投票權人數為1982萬人，同意票須超過495萬票，且多過不同意票，才能通過，希望能在全台衝出500萬張同意票，呼籲鄉親一定要出來投票。

兩人公投車行經處，國民黨籍副議長潘月霞、富里鄉長陳榮聰、玉里鎮長蔡秋龍、瑞穗鄉長陳進光陪同遊街，也有多位議員、基層民眾站出來，雙手高舉比出「4」的同意手勢力挺，受到民眾熱烈支持，徐榛蔚和傅崐萁也不時走下公投車與民眾寒喧，叮嚀18日當天一定要出門投下4張同意票。