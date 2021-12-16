全國創舉！台東縣府2025年將完成「一鄉一高級救護隊」

台東縣政府彌補醫療資源不足，10年前成立被稱為「行動急診室」的「高級救護隊」，負責到院前的醫療延伸，迄今8個隊成效顯著，縣長饒慶鈴計畫在2025年完成「一鄉一高救隊」目標。消防局表示，今年已完成30名高級救護員，明年再增加3個鄉鎮3個高救隊，其中包含綠島，成為全台離島第一個有高救隊的縣市。

消防局救護科科長孫揚文說，全縣有16個鄉鎮市，已成立8支高救隊配屬在8個鄉鎮市，今年培訓完成30位高救隊員，預計明年分別配置在鹿野、池上及綠島等3個鄉，共計3支高救隊；2023年在國發會離島基金挹注下，再培訓30位高救隊員，預計2025年完成剩餘5個鄉鎮成立5支高救隊。

台東縣地形幅員遼闊，在緊急醫療能量缺乏下，無論從東海岸的長濱鄉、縱谷線的海端鄉，甚至是南迴線的達仁鄉，緊急救護送往市區車程都需耗時逾1小時以上，使得傷病患於途中發生憾事，因此，縣府自2011年成立高級救護隊，專責進行到院前的緊急急救任務，將醫院急診概念延伸。

孫揚文表示，2011年後陸續成立8支高救隊，統計今年初至11月份止，到院前的急救成功率達到33%，等於每3個OHCA（心肺功能停止）傷病患，就有1人救活；另經過後續急救治療，存活出院率也提升至6成左右。高救隊的成立，把過去10年前全縣的緊急醫療能量，從僅有3%的救活率，大幅提升。

他強調，目前綠島傷病患後送部分，已和空勤隊接軌，明年綠島高救隊成立，在傷病患急救作為過程中，會同部傳輸到空勤隊，讓救護直升機上的高級救護員，就能直接掌握接手，將傷病患後送醫院，這將是全台離島首支有高救隊的縣市，也是一大突破。

由於高救隊成效顯著，今年在健康雜誌進行「城市急救力大調查」中，台東縣在OHCA（心肺功能停止）康復出院率，更是打敗其他非6都城市奪得第一。即便與6都相比，也僅輸給新北市，成績表現可說相當亮眼。成功模式，也陸續吸引全國的消防及醫護人員前來觀摩。